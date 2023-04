El imitador nacional Stefan Kramer lo hizo de nuevo y ahora, personificó a uno de los actores hollywoodense del momento: el chileno Pedro Pascal.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el comediante dio a conocer un video de cinco minutos de largo, en donde interpreta al artista radicado en Estados Unidos, en su rol de Joel, protagonista de la exitosa serie The Last of Us.

Pedro, el salvador

Y es que el clip publicado en redes sociales muestra como “Pedro Pascal” rescata a Stefan Kramer, quien posee la cura para el virus del hongo cordyceps, quienes en el camino se enfrentan a una “chasqueadora”.

“Muy agradecido de que me llamen a ser parte de esta serie que amo, junto a este gran actor chileno que admiro”, escribió el imitador en su Instagram, dando gracais a la marca de productos cosméticos con quien colaboró para este video.

Como era de esperarse, la sorpresiva y divertida personificación de Pedro Pascal por parte de Stefan Kramer trajo una lluvia de reacciones, incluso de personalidades famosas del país.

Un ejemplo de aquello es el amigo del imitador, el actor Jorge Zabaleta, quien escribió: “Impactante!! Seco seco seco!!”. En tanto, el periodista Rodrigo Sepúlveda comentó un simple “brillante”, mensaje acompañado de tres corazones.