Fue en el año 1990, tras el Festival de Viña, que Titi García-Huidobro pudo conocer al artista de quien es fanática. Y es que, en ese momento, la actual conductora de Milf, pudo tener una cena con Luis Miguel, luego de que él la escogiera después de verla junto a las otras candidatas de Miss 17.

Acerca de ese encuentro, la también locutora radio Pudahuel habló en el programa femenino de TV+. Ahí, reveló como se dio: “Se acerca el manager y me dice, ‘oye, te gustaría comer con Luis Miguel después del…’, y yo así, como ‘mentira’. O sea, me puedo llegar a morir. ‘¡Obvio que sí!’, le dije“.

Tras ello, expuso que la encargada de Miss 17 no le dio permiso para quedarse para su cena con el cantante mexicano. “Él se presentaba en Viña 90. Y voy donde la encargada del Miss 17, que ella nos había llevado de Santiago a Viña, y le digo ‘me tengo que quedar, porque Luis Miguel quiere comer conmigo. O sea, por favor Carmencita déjame’“, relató.

“Me mira y me dice, ‘tú estás loca. Tienes 17 años y eres menor de edad, tú te devuelves a Santiago conmigo’ (…) No teníamos teléfono en ese tiempo. En el departamento donde vivíamos llegué a Santiago y le digo, ‘mamá, me tengo que devolver hoy’. Y me dice, ‘obvio, vámonos’“, añadió.

“Estaba tan perna”

Más adelante, la también panelista de Sígueme y te sigo entregó detalles de su cena con el intérprete de hits como La chica del bikini azul y La incondicional. “Terminó de cantar Luis Miguel en Viña, qué sé yo, y cena. Pero no solo con él. Con todo el equipo (…) Mi mamá se quedó afuera. Se quedó toda la noche esperándome en el auto“, afirmó.

Minutos después, le preguntaron a Titi García-Huidobro si miró a los ojos al cantante mexicano. “Sí, y me miró“, respondió. Y enseguida, agregó: “Estaba tan nerviosa, chiquillas, que no supe ni lo que le hablé. O sea, de verdad fue así… Si hay alguien perna en el mundo, fui yo en ese momento“.

“Una sabe a lo que va”

Por último, Titi García-Huidobro aseguró que en ese momento era consciente de a lo que podía escalar su cena con Luis Miguel. “No dormí más, después de ese día… Aparte, igual vas con ese nervio, que uno sabe lo que pasa cuando un artista elige a una chiquilla. Una sabe a lo que va. Para qué vamos a andar con cosas“, sostuvo.

“Estaba hablando con él, y vas pensando por dentro, ‘¿qué hago si me dice que nos vamos a su pieza? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y mi mamá fuera, y se aparece la cara de tu mamá‘ (…) Finalmente, no me dijo nada. Yo creo que me encontró muy perna, muy niña“, cerró.