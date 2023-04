“Era el Fabricio del curso”: Hernán Contreras confiesa su pasión por el axé

Este lunes, en un nuevo capítulo del programa de TV “Aquí se baila”, el actor nacional Hernán Contreras revelará una especial conexión con el popularizado estilo de baile brasileño a principios de los 2000: el axé.

En concreto, esta noche serán ocho las duplas que se enfrentarán en el programa de Canal 13, para ver quiénes quedarán en la peligrosa zona de eliminación, según la opinión del jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano.

Aprobado por una experta

Entre ellos, estará la pareja de Hernán Contreras y Fran Zepeda, quienes bailarán una innovadora fantasía de tango al ritmo de Toxic, de Britney Spears y The Antonelli Orchestra. Sin embargo, una vez terminada su presentación, el animador Sergio Lagos revelará que Contreras tiene una desconocida afición por el axé.

De hecho, tras mostrar en el escenario algunos pasos del ritmo brasileño, su desempeño será merecedor del sello de aprobación de la misma ex “Axé Bahía”, Francini Amaral.

“De chico me gustaba mucho sacar coreografías de bandas pop a escondidas. Mis hermanos que eran metaleros me molestaban. Y en el colegio ninguno de los niños querían bailar axé, entonces yo era siempre el que bailaba con las chicas porque me sabía las coreografías”, soltó el actor de teleseries, agregando que, guardando las proporciones, “era el Fabricio del curso”.