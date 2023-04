Hace algunas semanas, una mujer denunció en sus redes sociales a Willy Semler por violencia psicológica y sexual. Una acusación que remeció al mundo de las luces.

La mujer señaló que “él no solo usó sus años de diferencia y su figura de superioridad, su enfermedad mental y su fama. Sino también el constante chantaje emocional para ejercer en mi contra manipulación de conciencia, violencia psicológica, económica, simbólica y hasta sexual”.

Y agregó que “no lo denuncié antes porque me tenía amenazada. Me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo. Firmamos ante notario que él me mantendría, pero si denunciaba me decía que yo iba a terminar en la calle”.

Incluso, la supuesta víctima indicó, según Culto de LT, que “en diciembre me enteré de que estaba embarazada de Willy, tengo cuatro meses (…) Él jamás puso en duda la paternidad de nuestro hijo, de hecho él escogió los nombres que le pondríamos”, ingresando la denuncia por delitos de violencia física, psicológica y sexual en el marco de violencia intrafamiliar, el 20 de marzo en la 1° Comisaría de Santiago, donde quedó a cargo de ella la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Willy Semler y sus audios con Cristián Campos

Frente a esto, el actor se defendió. Y señaló en un comunicado que “se han vertido una serie de imputaciones, muchas de ellas falsas, tanto sobre mi vida personal como profesional. Lo que, en los hechos, ha generado un injusto juicio público y la cancelación profesional”.

Y confirmó que “por lo anterior, y dada la gravedad de las imputaciones, pondré todos los antecedentes a disposición para que esta situación sea investigada por el Ministerio Público”.

Una declaración que hizo que otros colegas también se manifestaran al respecto, tal como lo hizo Cristián Campos en una entrevista con La Tercera, donde indicó que “he vivido con gran dolor la experiencia que ha pasado mi buen amigo Willy Semler. Y no es mucho lo que uno puede hablar desde afuera, pero espero de todo corazón que las cosas se aclaren lo antes posible donde deben aclararse, que es en la justicia”.

Los dichos enfurecieron a la denunciante, que decidió exponer en su cuenta de Instagram conversaciones entre Semler y Campos, además de audios donde hablaban de ella y éste último le decía que disfrutara del romance, deseándole suerte.

“Yo lo único que tengo para decirte, porque uno no está para dar consejos, es que puta con 27 años a tu haber, a tu disposición, lo único que me queda es genuflectarme y felicitarte, y desearte toda la energía del mundo porque la vas a necesitar”, se escucha.

Y añade en un material publicado por el portal Infama: “Este tipo de relaciones, con diferencia de edad, abrumadoras, pero que en el hecho no se sienten cuando uno la vive, siempre la relaciono con esos partidos de despedida de los futbolistas, como el de Caszely, que todos los jugadores se prestan y te dejan hacer goles”.

“Mientras dure, disfrutarlo nada más poh hue… pura vida. Y preocuparse de no hacer daño para que nadie quede resentido, eso es lo principal”, agrega.

Posteriormente, en el chat se puede oír como el actor dice “qué rico y sobre todo si además, hace los trámites. Hue… que yo abomino, las contribuciones y esas cosas (…) me imagino que con una mujer de 27 no seguirás con ayuno, eso sí que ya sería una epopeya”.

Tras esto, la denunciante de Willy Semler expresó que su fin era hacer justicia. Y expresó que en los registros “pueden escuchar al señor Campos festejando que Semler se estuviera acostando con su ahijada, haciendo hincapié en mi edad, en mi cuerpo y en mi persona en general… Él, como tantos hombres, piensa que yo debía estar a disposición y que hasta Semler tenía que juntar energía y dejar el ayuno para ‘disfrutar’ de mí, porque era pura vida. Eso es lo que aparentemente somos para estos hombres: una mercancía a disposición”.