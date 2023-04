“Es un aporte para romper prejuicios”: Tomás González y su desnudo para revista Caras

Fue hace menos de una semana que la revista Caras anunció su regreso a Chile, tras su despedida en febrero del 2019. Un medio que hace 32 años llegó al país, en el último periodo de la dictadura, como uno independiente y con un fuerte compromiso con la democracia y la verdad. Y para su vuelta a tierras nacionales, sorprendió con un desnudo de varios famosos.

Tomás González, Rafael Gumucio, Eyal Meyer, Matías Assler y Hernán Contreras modelaron para la cámara del fotógrafo Sebastián Utreras de revista Caras.

Tomás González

El gimnasta Tomás González, al referirse a su desnudo, comentó en la revista que “estamos en 2023, el mundo ha cambiado. Me parece súper bien el Movimiento Feminista que busca la equidad en el amplio espectro. Me gusta que hombres, mujeres y no binarios sean mirados iguales. Mostrar un desnudo para algunas personas puede ser chocante, llamarle la atención, sin embargo, normaliza los cuerpos“.

“No hay nada de malo en un desnudo como tal, las miradas dependerán del contexto. Y creo que desnudarse es un aporte para romper prejuicios y aceptar los cuerpos humanos tal como son. Ayuda a ver la diversidad de cuerpos que existen y que no nos importen ciertos parámetros que ya están obsoletos”, añadió.

Rafael Gumucio

El escritor Rafael Gumucio fue otro que se fotografió sin ropa. “El desnudo va a ser siempre de alguna manera tabú y por eso mismo apasionante y necesario. Hay siempre otro detrás de la ropa, otra cara detrás de la cara, otro secreto detrás de nuestro secreto que dice mucho de lo que no podemos decir de otra manera“, afirmó.

“En el caso de la mujer, ese cuerpo fue alguna vez nuestra casa, el lugar donde nos alimentamos, crecimos, donde podemos esperar continuar nuestra vida como especie“, añadió.

Tras ello, Gumucio señaló que “por eso, la desnudez va a ser siempre el símbolo del futuro y del pasado, de la belleza y el horror. Más que el desnudo haya dejado de ser tabú, me sorprende que lo siga siendo de otra forma. Sacarme la ropa frente a una cámara me da miedo, y por eso mismo, me dan ganas de hacerlo. Un placer raro”.

Luego, agregó: “Es un juego, y como tal me gusta jugarlo. No le atribuyo más profundidad que eso. El resultado me gustó porque no soy yo del todo el que está ahí, sino una imagen que tiene que ver tanto conmigo como con el fotógrafo ¿Por qué acepté? Es algo que no había hecho nunca. A mi edad (53 años) quedan pocas cosas que no se han hecho nunca“.

Eyal Meyer

Otro que posó sin ropa para revista Caras, fue el actor y locutor de FM Dos Eyal Meyer. “El desnudo es una oportunidad para presentar el cuerpo como parte de nuestra identidad. Y que, en su más amplia diversidad, se legitime en nuestra sociedad“, planteó.

“Es inevitable que el cuerpo desnudo tenga un carácter rupturista, ya que pone en el ámbito de lo público algo íntimo y privado, develando todos los juicios y prejuicios culturales sobre otros, y también sobre nosotros mismos”, añadió.

Más adelante, reflexionó que “un cuerpo desnudo siempre va a generar una amplia gama de lecturas, desde su pureza como expresión artística hasta la literalidad de la sexualización. Soy fan de la diversidad y ese proceso transversal frente al cuerpo, el género, en el que, sin duda, queda muchísimo por hacer ahí”.

“He participado en varias obras de artes visuales con el cuerpo desnudo. Como interprete y creador ha sido un proceso extenso. Desde ponerme a prueba, conocer mis miedos, y superar límites personales, para luego ir entendiendo el cuerpo y sentirme libre con él y conmigo. Siendo un instrumento y medio de expresión al servicio de obra”, complementó.

Matías Assler

El actor Matías Assler también entregó su reflexión sobre su modelaje sin ropa ante la cámara de revista Caras. “El desnudo es una herramienta más que tiene el actor para dar vida a personas y contar una historia con verdad. Admiro a quienes lo gran poner al servicio del teatro el cuerpo en su totalidad (…) Lucho para entender lo sano que es el cuerpo sin censura“, sostuvo.

Hernán Contreras

Finalmente, el último en la lista, entre quienes posaron sin prendas, fue el actor Hernán Contreras. “Las veces que me ha tocado hacer un desnudo lo asumo como un trabajo, un proyecto fotográfico, artístico. Me gusta mi cuerpo tal cual es. Tengo algunas inseguridades, pero me dispongo a la propuesta estética de quien esté a cargo de las fotografías“, afirmó.

“En este caso, me sentí honrado que una revista de renombre como Caras me invitara a ser parte de este proyecto. Siento que los desnudos se han ido normalizando, sobre todo con las redes sociales. Ya no se ven como un gran destape de hombres o mujeres. Se valora el trabajo artístico que hay detrás, no solo el desnudo en sí mismo”, adicionó y cerró.