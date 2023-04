Desde el estreno de la “Music Sessions 53” de Bizarrap y Shakira que todos están al tanto del fin de la relación entre la cantante y Gerard Piqué. Tal fue el furor de la canción que en pocos días se transformó en una de las más escuchadas a nivel mundial.

El hit hace una directa alusión a la infidelidad del futbolista con su pareja actual Clara Chía, y pese a ello, Piqué nunca quiso referirse al mediático tema y tampoco parecía darle mayor importancia.

Eso hasta no mucho, ya que en conversación con Gerard Romero, en una trasmisión de Twitch del Kings League, el ex defensa del Barcelona rompió el silencio sobre cómo la colaboración musical impactó en su vida.

“Mi año pasado, si me hubiera afectado algo, era para tirarse de un barranco”, lanzó desde el comienzo.

En la entrevista, Piqué se refirió a Shakira y los comentarios que recibió: “Mi ex pareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella, no me importa nada, de verdad es sincero”.

“No pensamos en las consecuencias”

Al ser consultado por su opinión sobre los ataques que recibe la gente que le va bien, Piqué contestó que “la envidia es lo que reina en este país y tú tienes que estar por encima de esto. Tú no puedes controlar lo que la gente haga, sí lo que tú hagas. Tú lo que puedes hacer es vivir tu vida”.

El jugador evitó entrar en detalles, pero insinuó que Chía sí se vio afectada por los malos comentarios.

Luego, argumentó que “el tema de tirar beef, o sea, está muy bien y es la moda y es el zasca y todo, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente que le tiras el beef”.

“Queda muy bien a título personal, te aplaudirá todo el mundo, ‘la p… ama’, no sé, pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que luego (digan) ‘oh, nos hemos pasado’? La gente, tío, la verdad, yo estoy muy decepcionado de lo que es la sociedad en sí“, culminó.