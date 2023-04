“Hoy iniciamos un nuevo capítulo”: Shakira dice adiós a Barcelona y da la bienvenida a Miami junto a sus hijos

Este domingo, la cantante colombiana Shakira se despidió definitivamente de Barcelona, ciudad en la que residió por años junto a su expareja, Gerard Piqué y sus hijos Milán y Sasha.

Esta jornada, la artista fue captada junto a sus hijos en el aeropuerto El Prat, listos para emprender vuelo Miami y comenzar “un nuevo capítulo” en sus vidas, luego de ponerle fin a la polémica relación que mantuvo con el futbolista.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió la colombiana en su cuenta de Instagram, donde documentó el viaje y se despidió de la ciudad española.

El adiós de Shakira

Shakira tuvo palabras para sus fans y también para los amigos que hizo durante su estadía en España: “Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”.

Cabe señalar que, la artista ya tenía la autorización de Piqué para mudarse con sus hijos a Miami, pero Shakira estaba a la espera de que su padre, William Mebarak, mejorará de su delicado estado de salud.

Por último, la colombiana publicó en sus historias una foto desde arriba del avión, que acompañó de un llamativo mensaje: “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar…”, escribió.