Hace pocas semanas el rostro de TVN, Gino Costa, confirmó por primera vez públicamente su relación con el médico Miguel Ángel “Pollo” Campos y contó sobre cómo fue reconocer su orientación sexual.

Recientemente, el periodista abordó nuevamente el tema y habló sobre cómo han sido las reacciones de la gente luego de dar a conocer su relación.

En conversación con La Cuarta, Gino valoró que en general “ha sido una avalancha de buena onda, la que agradezco gigantescamente”.

La reflexión de Gino Costa

“Creo que como comunicador tengo la responsabilidad de ponerlo sobre la mesa, quienes lo quieren tomar bien, quienes no también, pero es algo que sigue siendo tema. Y no debiese ser así“, complementó.

También conversó sobre la decisión de dar a conocer su relación, donde comentó que “esto es una celebración al amor, y creo que hoy en día, ver que dos personas se aman porque se encontraron en la vida, y así el destino lo dispuso, es digno de ser mostrado siempre, y que no hay barreras para eso“.

En este sentido, lamentó la situación de muchas personas que aún sienten que no pueden reconocerse libremente como homosexuales: “Creo que es súper injusto de que hoy exista gente que no puede ser amada y que no puede amar”.