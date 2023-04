El gesto de Fito Páez con un fan que no tenía dinero para ver su concierto

Este sábado, el artista trasandino Fito Páez sorprendió a uno de sus fanáticos con el obsequio de una entrada para poder ver cualquiera de sus últimos shows este fin de semana, esto debido a que no tenía dinero para poder ir a uno de sus conciertos.

Este 1 y 2 de abril, el cantante se encuentra finalizando una gira por los 30 años del estreno de su séptimo álbum, El amor después del amor, en el Estadio de Vélez Sarsfield. Precisamente en 1993, el recinto había albergado a más de 80 mil seguidores presentando el mismo disco.

Justo en la previa del penúltimo show, Fito Páez realizó un post en las redes sociales para motivar al público antes del concierto y se llenó de comentarios de sus seguidores. Sin embargo, uno por sobre todos logró capturar su atención y conmoverlo.

El noble gesto de Fito Páez

“Algún día Sr. Rodolfo podré ir a un recital, nunca en mi vida fui, pues si gasto en una entrada por varios días no comería, es así. Creáse o no, el mundo de los invisibles que no nos podemos dar un gusto de ir a un cine, a un concierto, a un teatro, o a comer afuera”, es parte de lo que escribió el usuario de Instagram @ Dakipianoman1uno al argentino.

En el comentario también se puede leer: “Sé que esto usted no lo lee nunca, ya que es un artista superconocido y no se va a tomar el tiempo de leer 800000000 mensajes de Instagram, es lógico, pero seguro el que arma sus historias, lo lee de casualidad y le dice que hay gente que lo admira como yo y nunca lo pude ver en vivo en 40 años”.

Afortunadamente, para el fanático, el artista le contestó casi de inmediato y le hizo un especial regalo. “¡Hola Daki! Ahí te va a escribir Carolina, mi amiga en las redes. Si no vas hoy, vas mañana ¡Fuerte abrazo!”, le respondió el cantautor rosarino para invitarlo a uno de sus shows de forma gratuita.