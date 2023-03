“Dice que me vaya preparando”: Adriana Barrientos revela que ha sufrido amenazas de agresión sexual

En el último episodio de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos dio a conocer una situación que la tiene sumamente preocupada. Y es que la modelo reveló que ha sido blanco de amenazas en sus redes sociales, y que todas estas han sido de la misma persona. Un sujeto que le advirtió que la iba a agredir sexualmente junto a otras cinco personas.

Fue en el programa de espectáculos del canal de Zona Latina, que la Leona expuso esta situación que le afecta. “Esta persona dice que tiene la intención de agredirme sexualmente de la peor forma posible y entre varias personas. Dice que me vaya preparando porque prontamente voy a ser agredida”, afirmó.

Y tras ello, al ser consultada por los integrantes del panel, si iba a denunciar estas amenazas, la modelo no se mostró entusiasmada con la idea. “Con estas cosas es muy difícil llegar a algo“, lamentó, para luego entregar más detalles del acoso y del amedrentamiento del que ha sido víctima.

Adriana Barrientos: “Me van a atacar y violentar cinco personas”

“Él responde a mis historias. Yo a veces hago historias en bikini y, de repente, también hago historias en el panel del programa para promocionarlo y ahí me dice ‘prepárate’… Es heavy (…) Este gallo me dice que me va a atacar no solo él, me van a atacar y violentar cinco personas. Él con cinco personas. Es súper violento“, explicó entre lágrimas.

Finalmente, antes de dar por cerrado el asunto, Adriana Barrientos realizó un desahogo y reclamo producto de las pocas herramientas legales que tiene para defenderse ante casos así. “Yo no sé lo que pasa. Hace un tiempo atrás había dejado una denuncia similar en cibercrimen y la Fiscalía ni siquiera me llamó a declarar. Y llegué con los mensajes de Instagram. Denuncié, siempre sin respuesta“, concluyó.