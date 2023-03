“Fue maletero”: Jajá Calderón saca la voz y habla de la agresión de Claudio Reyes

“Si nunca creíste cuentos de príncipes y princesas, ¿por qué tendrías que creer un cuento de Reyes?“, así fue como Jajá Calderón le respondió al intérprete de Charly Badulaque, en sus primeros minutos en Sígueme y te sigo. El comediante llegó hasta el programa de TV+ para hablar sobre la agresión que sufrió por parte de Claudio Reyes.

En la ocasión, Juan Luis Calderón Pérez, o más conocido Jajá Calderón, también reveló que solucionó su conflicto con Óscar Gangas, quien se adjudicó su vocería sin su permiso. “Yo creo que las cosas se solucionan conversando y no a golpes. Yo ayer tuve una reunión con Óscar Gangas, aclaramos la diferencia que tenía con él. Y él entendió“, afirmó.

Más adelante, el humorista que ganó las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar del año 2017, contó lo que ocurrió ese día: “10 minutos antes nos habíamos cruzado (con Claudio Reyes), en esta mesa, que de verdad no había trago, en ese tiene razón Óscar Gangas. Un tecito, un café, con tostada, en un restaurante súper criollo“.

“Y yo le digo, ‘oye Claudio, sabemos que podríamos hacer, tú que eres de Longaví, hablar con la gente, porque yo imito a uno de los hermanos Campos y tú imitas al otro y les hacemos una suerte de homenaje’. En su súper buena onda“, añadió después.

Su imitación del Presidente Gabriel Boric

Posteriormente, Jajá Calderón explicó cómo se originó su imitación del Presidente Boric. “De repente, le digo al que estaba al lado mío, ‘oye Rolando, somos viejos, pero somos cabros chicos. Oye, mañana viene el cambio de gabinete, por qué no haces callar esto, porque vamos a empezar repartirnos los ministerios’. Buena onda po“, sostuvo.

“Yo parto y digo, ‘silencio, que va a empezar a hablar el Presidente. A todo esto, ustedes saben que hay una moneda de 500 pesos que viene mal acuñada, y que están pagando como 200.000 pesos, producto del mal acuñamiento. Entonces, podemos concluir, que los errores en La Moneda se pagan caro’. Hasta ahí íbamos bien con el asunto“, complementó después.

En ese entonces, Juan Carlos Calderón explicó que cuando imitaba al mandatario del país, Claudio Reyes “estaba alejado” de él en la mesa. “Entonces empiezo a hacer una especie de parodia del Presidente, que tuvo una introducción un poco con lo que él hizo en la ONU“, relató.

“Entonces dice (su imitación del Presidente Boric), ‘vengo de un país donde todo junto se escribe separado, y separado todo junto, donde hoy se escribe con H, y mañana no, por lo tanto, las cosas cambian de un día para otro. Los caminos de la vida, no son lo que yo pensaba. No es lo que yo creía, no es lo que imaginaba”, adicionó.

Acusó que Claudio Reyes lo golpeó “muy fuerte”

Y fue en ese instante en el que Claudio Reyes se dirigió hacia él para agredirle. “Yo en ese momento veo que este personaje, que llamaremos el Charly, se paró de la silla y camina por el costado, lo veo pasar… Yo de verdad pensé que él iba al baño. Y por eso cuando Óscar dice ‘fue maletero’, fue maletero. Porque iba pasando frente a mí, y de la nada (lo golpeó), entonces yo no reaccioné“,

Luego, agregó: “El Tata siempre le enseñó que las cosas cuando no se logran con palabras, hay que hacerlo con golpes“.

Finalmente, Jajá Calderón señaló acerca del golpe de Claudio Reyes, que fue “muy fuerte (…) La primera fue así, después el otro, el otro, y al cuarto lo pararon. Qué curioso, porque siempre le funciona mejor la derecha, pero fue con la izquierda la que en este caso a Claudito le funcionó“.