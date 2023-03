“Uno nunca sabe”: Sabrina Sosa no se cierra a tener un romance con Roberto Cox

Hace unos días, Sabrina Sosa y Roberto Cox fueron vistos juntos, muy acaramelados, en el casino Enjoy de Los Andes. Una situación que fue descubierta a través de una fotografía que fue mostrada el domingo en Qué te lo Digo, donde Sergio Rojas afirmó que la modelo argentina “estaba muy feliz”.

Sin embargo, fue el mismo conductor de CHV, quien en el mismo programa, descartó que exista un romance. “Con Sabri nos conocimos en los pasillos de Chilevisión hace un par de meses. Conversamos y nos hemos cruzado en algunos eventos (…) Somos amigos… Estoy soltero, nada más“, aseguró.

Y más adelante, en conversación con Hugo Valencia, del panel de Zona de Estrellas, la modelo argentina también negó que hubiera algo más que una amistad. “Yo te quiero aclarar que no fue una cita. Con Roberto somos amigos hace ya un buen tiempo. Y, ojo, no es primera vez que hacemos algo juntos“, sostuvo.

No se cierra a no ser más que amigos

No obstante, posteriormente, y ante la insistencia del periodista de farándula, la modelo dejó abierta la posibilidad de un romance. “Por el momento, amigos, él está soltero y yo también. Pero eso no dice nada tampoco, yo tengo amigos hombres sin tener necesariamente algo amoroso. Pero bueno Hugo, uno nunca sabe, el futuro no lo veo aún“, dijo.

Finalmente, Sabrina Sosa señaló que “yo no me cierro al amor. Pero para avanzar con alguien, tengo que estar muy segura, o al menos lo que más pueda, he tenido experiencias difíciles. Entonces, si bien, quiero rehacer mi vida, no me lanzo con nadie que no sienta conocer bastante“.

Es importante recordar que la última pareja conocida de Roberto Cox fue Guinevere Serrot, con quien estuvo mucho tiempo. Mientras que, el último romance público de Sabrina Sosa fue Claudio Valdivia, el hermano del exmediocampista de Colo Colo, con quien tiene un hijo de 7 años.