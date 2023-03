“Lo más fuerte es la incertidumbre”: Eduardo de la Iglesia se desahoga tras su salida de La Red

Eduardo de la Iglesia estuvo en el último episodio de Zona de Estrellas, donde se refirió a su desvinculación de La Red. Esto, luego de que no viera una mejoría a la crisis económica que tenía el canal controlado por Albavisión. El actor y exconductor de Hola Chile explicó que fue la incertidumbre y los reiterados incumplimientos de la señal con los trabajadores lo que lo empujó a irse.

En conversación con el panel de Zona de Estrellas, Eduardo de la Iglesia principalmente habló de su arribo al canal Zona Latina. Y es que en esta estación televisiva, el actor conduce el nuevo programa Tiempos violentos. Sin embargo, fue una televidente la que le pidió que profundizara en cómo se sintió después de su desvinculación con La Red tras estar casi 10 años en ese canal.

“Lo más fuerte es la incertidumbre de no saber qué pasará con tu equipo, tu proyecto, tu vida, es una cuestión muy fome. Cuando no hay una respuesta de nada, el amor se muere. Tú puedes llevar uno o dos años (paralizado). Pero si no hay certezas y ves que todo se empieza a desmoronar, eso es lo más doloroso y triste“, afirmó Eduardo de la Iglesia.

Aguantó todo lo que pudo para quedarse

Más adelante, el actual presentador televisivo de Zona Latina, confesó que hizo lo posible por quedarse en La Red. “Cuando uno está metido en un proyecto, tiene la fe en que se mejore. Confía en la gente que está a cargo del canal o hay cierto cariño y tú dices: ‘Bueno, voy a aguantar un poco más o un poco menos’. Estuvimos al aire, pero rápidamente volvimos a lo mismo“, expuso.

Finalmente, acerca de su salida de La Red, Eduardo de la Iglesia hizo una curiosa analogía, al señalar que “es como cuando la polola te pone los cuernos y la perdonas, y te vuelve a poner los cuernos al tiro, en la primera fiesta. Entonces, tú dices ‘chao’“.