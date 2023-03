La verdadera fantasía penquista: joven se topó con Los Bunkers andando en micro en Concepción

Un joven fanático se volvió viral después de tener un increíble encuentro con la banda nacional Los Bunkers mientras andaba en micro por Concepción. A través de sus redes sociales, el joven llamado Andrés publicó una foto junto a los cinco miembros de la banda, quienes sonríen a la cámara.

“Amigos, no me lo van a creer…”, escribió el joven de 18 años junto a la postal de su encuentro. Y cómo no, si no es algo de todos los días el encontrarse con los miembros de Los Bunkers en una micro de Talcahuano.

Los Bunkers se han convertido en ídolos en la Región del Biobío, ya que se formaron en la ciudad de Concepción. En tan solo unos días, la banda realizará su esperado concierto en la ciudad como parte de su gira Ven Aquí el sábado 25 de marzo.

De vuelta y más grandes que nunca

La banda nacional regresó a los escenarios con éxito el pasado 11 y 12 de marzo en el Santa Laura, ofreciendo un show de más de tres horas que incluyó más de treinta canciones y el estreno de su primer sencillo: “Rey”.

El regreso de Los Bunkers a los escenarios ha sido una gran noticia para sus seguidores, ya que la banda se había tomado un descanso indefinido en 2014. El hecho de que hayan vuelto con nuevos proyectos y con una energía renovada ha generado mucha expectativa en la escena musical chilena.

Los Bunkers se han consolidado como una de las bandas más importantes de Chile. Su estilo musical, que combina elementos de rock, pop y folk, los ha llevado a ganar múltiples premios y a realizar giras por todo el país.