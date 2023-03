Kel Calderón habla de su nuevo amor y del “pacto” con Pangal por sus relaciones

Kel Calderón está contenta. Y partió el 2023 con mucho trabajo, pero también muchísimo amor de la mano del chef Renzo Tissinetti.

Una relación que todavía no tiene nombre, pero que tiene a la influencer muy feliz. Tanto que incluso ya se ha mostrado con él en redes sociales.

“Estoy súper contenta, he tenido un inicio de año bien trabajado, las vacaciones que me tomé fueron con mi amiga Belén (Soto), que se casó, no sé si descansé mucho”, partió diciendo mientras disfrutaba de la reinauguración de la tienda Swarovski en Costanera Center.

De hecho, a ese matrimonio, que fue en México, la hija de Raquel Argandoña viajó con el empresario gastronómico, momento donde posteó sus primeras fotos.

Kel Calderón, el amor y el extraño “pacto”

Así, la casi abogada ahondó en su nuevo amor con ADN.cl. “Estoy muy tranquila, me ha hecho muy bien. Creo que nos respetamos mucho y eso es bacán”, comentó.

La gente te envía puros buenos deseos por esta nueva relación que ya mostraste en Instagram…

Me da risa eso de hacerlo oficial en Instagram. La verdad es que yo he tenido de todo: relaciones muy públicas, otras cero, entonces es como siempre nuevo para mí, todavía no me acostumbro mucho. De repente subo una fotito por ahí, de repente no. Pero en general la gente me manda súper buenos deseos. Y entiendo que me digan ‘por fin’, porque pasé muchos años sin subir fotos con ningún hombre. Entonces lo entiendo.

Por eso se hablaba de este “pacto” con Pangal Andrade…

Eso no sé de donde lo sacaron, eso del pacto. Pero yo con Pangal tengo súper buena relación, lo adoro, le deseo lo máximo, a su familia también la amo, pero no teníamos un pacto… que son tóxicos… Eso sí que sería tóxico, creo que eso sí que sería bizarro.

Y agregó que “cuando uno tiene relaciones muy públicas es normal, no sé si es la palabra, quedar un poco traumado, más reticente a compartir ciertas cosas… Tampoco sé si quiero compartir mucho, porque hay mucha gente que se alegra, pero también hay haters, destructivos, entonces hay que llegar a un balance”.

Finalmente, Kel Calderón manifestó que con Renzo Tissinetti “estoy muy contenta y creo que nos hacemos muy bien”, dejando más que claro el buen momento que vive.