Fue abusada y perdió un hijo: Ingrid Cruz impactó con crudas confesiones

Ingrid Cruz fue la última invitada del exitoso De Tú a Tú, donde tuvo una honesta conversación con Martín Cárcamo.

La actriz recordó momentos buenos y malos de su vida en el estelar de Canal 13, impactando con crudas confesiones.

Por ejemplo, habló del abuso sexual que vivió desde los seis a los 13 años, por parte de una pareja de su madre.

“Es terrible vivir algo así, fue por muchos años y todavía tengo heridas de guerra. Todavía tengo crisis de pánico, vivo con miedo”, contó.

Y agregó que “es fuerte que conozcas tu sexualidad de una manera errónea, manchada, ni a la edad que corresponde ni con quién corresponde. Eso hace que te desarrolles con culpa”.

Ingrid Cruz y su otra pena

La estrella de teleseries relató que, con los años, ha podido poco a poco ir sanando esta herida. “Ya no me veo víctima. Sé que lo fui, pero ahora soy una guerrera, una luchadora, una ganadora”, señaló.

Sin embargo, el destino también le preparó otra mala sorpresa, cuando años después perdió a su segundo hijo y esto le generó un nuevo dolor.

“Tenía cinco meses y medio. Tenía pieza, tenía nombre, tenía todo, tenía rabia, tenía mucha rabia con Dios, con mi fe, estaba enojada con Dios”, comentó con el rubio natural.

Y añadió que “es lo más duro que he vivido en la vida, por lejos… se me partió el alma… saber que tu hijo está muerto dentro tuyo es muy fuerte”.

No obstante, volvió a sacar toda su garra. “Si esto no me botó, ya no me bota nada, solo que le llegue ocurrir algo a mi hija. Me sentí un tanque después. Me volví mejor persona, me volví mejor actriz, tomé decisiones que nunca creí que iba a tomar”, expresó.

De esta forma, Ingrid Cruz ahondó en dos crueles momentos de su existencia, y cómo logró, poco a poco, abrazar esos dolores y tratar de ir sanándolos para estar mejor.