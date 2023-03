La serpiente y la popola calentaron Lollapalooza: Tokischa y Lil Nas X derrocharon lujuria en Cerrillos

Fueron lejos los más calientes de la primera jornada de Lollapalooza 2023. Tokischa y Lil Nas X dejaron en llamas al Parque Cerrillos.

Es que la dominicana y el rapero lo dieron todo sobre el Perry’s Stage y el Banco de Chile Stage respectivamente, en un calurosísimo viernes.

La primera en presentarse en el festival de música, a eso de las siete de la tarde, fue la cantante, también conocida como la reina de la popola, forma en que llama a su vagina, que apareció con un discurso impactante para la comunidad LGBTQ+.

“Este show es para que se sientan libres de ser realmente quienes son, de expresarse como a usted le de la gana y de amar a quien le plazca”, lanzó.

Esto para luego comenzar un show donde las letras mega sexuales fueron coreadas por un ansioso público, que le pedía y pedía su clásica “leche”.

Todo mientras ella sonreía y entregaba hits como Delincuente, perreos intensos, movimientos de twerking, deslenguados llamados a mover “las tetas” e incluso una performance de “perro gato” que dejó en llamas a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

Una puesta en escena donde lució un outfit de lencería, y que culminó de una extraña forma, con ella saliendo sin despedirse tras su intensa y desinhibida presentación.

Una serpiente suelta en Lollapalooza

En tanto, Lil Nas X también hizo lo suyo cuando cayó la noche en el Parque Cerrillos y pudo desplegar sus movimientos más hot sobre el escenario.

El intérprete de Montero (Call Me By Your Name) impactó con una propuesta visual que incluyó hasta una gran anaconda.

“¿Están listos para conocer mi serpiente?”, expresó coqueto a los asistentes, que miraban extasiados su show.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

Una pregunta que también dio paso a eróticas interacciones con sus bailarines, y que dejaron claro que el rapero era por lejos uno de los números más atractivos de una jornada inaugural de un Lollapalooza que sigue sorprendiendo.