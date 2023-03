“Dijimos ‘nos casamos en marzo’. Los dos somos medios impulsivos. No pensábamos que iba a ser tan difícil“, así fue la manera en la que Luciana Aymar y Fernando González decidieron la fecha de su boda. Una ceremonia que viene luego de que en diciembre ya se casaran por el civil, en una íntima ceremonia en su casa en Santiago.

Sobre por qué decidieron que su boda sea en marzo, Luciana Aymar lo explicó en conversación con LUN. “Nuestra primera salida fue en Miami, en marzo. En el torneo de tenis que se hacía siempre ahí en Key Biscayne. Los dos sabíamos de la existencia del otro por nuestras carreras profesionales. Y partir de ahí nunca más nos separamos“, indicó.

Tras ello, la leyenda argentina del hockey femenino, expuso las sensaciones que ha tenido de cara a la ceremonia. “No pensé que iba a estar tan nerviosa. El otro día bromeaba un poco con Fernando y le decía ‘estoy nerviosa, con esos nervios como cuando tenía que salir a jugar’. Me dolía un poco la boca del estómago, algo que hace mucho no tenía“, expresó.

Más adelante, Luciana Aymar contó que esta boda es para quienes no estuvieron en su matrimonio por el civil. “En diciembre venían justo mis papás a visitarnos y aprovechamos esa visita para hacer el civil, se armó algo grande y lindo en casa. Pero después hubo mucha gente, como avisamos con tan poco tiempo de anticipación, que no pudo viajar, más que todo por mi gente”, comentó.

“Y decidimos hacer una fiesta para todos aquellos que no pudieron venir“, añadió enseguida.

Sus hijos serán protagonistas

Posteriormente, la bicampeona mundial en hockey femenino se refirió a la boda propiamente tal. “Yo creo que va a ser una fiesta muy emotiva. Con mucha gente con la que hemos vivido muchas cosas muy intensas y muy lindas. Lo vemos como una fiesta de reencuentro con nuestros amigos y familiares. Para disfrutar todo lo que hemos vivido cada uno por su lado desde lo deportivo”, planteó.

“Y también es celebrar la unión de los dos hijos que tenemos. Y de habernos encontrado en la vida“, complementó después.

De hecho, el papel de sus hijos Félix (de tres años) y Lupe (de un año) va a ser fundamental y protagónico. “Ellos van a entrar con nosotros. Ella tiene su vestido, y él tiene su traje igual que el padre. Están incluidos porque la celebración es de ellos. No es un matrimonio normal y corriente, es la unión de los cuatro lo que estamos celebrando, entonces, tienen que estar“, sostuvo.

“De hecho, la invitación que hicimos es con la foto de los cuatro en el matrimonio civil“, adicionó.

Finalmente, cuando se le consultó acerca de si cree que sus hijos están conscientes de la boda y su significado, Luciana Aymar señaló que “no sé si entienden, pero bueno, les van a quedar las fotos del recuerdo“.