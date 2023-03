“El afán de buscar luces”: Jajá Calderón niega haberle dado a Óscar Gangas su vocería por la agresión de Claudio Reyes

La polémica por la agresión de Claudio Reyes a Jajá Calderón cada vez adquiere más aristas. Si antes Bombo Fica desmintió a Óscar Gangas, luego de que este último aseverara que había hablado con él y que Dany Harold le contó que si estaba ahí, golpeaba al intérprete de Charly Badulaque. Ahora fue el turno del mismo Jajá Calderón, quien negó que Gangas fuera su vocero.

“En el afán de buscar luces que lo iluminen para mostrarse en pantalla, ciertas personas se siguen atribuyendo vocerías que no vienen al caso. Lo que me sucedió no es un tongo, fue un episodio traumático y por ello me he negado a dar mi versión a los programas de TV“, escribió Jajá Calderón al comienzo de un comunicado que compartió por su cuenta en Instagram.

“Hablaré cuando lo crea necesario y con la asesoría legal correspondiente“, añadió después.

Sin olvidar, que en la ocasión, Jajá Calderón también aprovechó de hacer una crítica. “La invitación para hablar de mi libro El niño que enloqueció de humor, nunca llegó. Y estoy pronto a lanzar mi segunda aventura literaria y con tinte de comedia. Pero ello no importa, ‘te quiero desde el dolor y no desde el aporte a la cultura y entretención’. Fin del comunicado”, expuso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JajaCalderonOficial (@jajacalderon.cl)

La respuesta de Óscar Gangas

En Sígueme y te sigo, el panel del programa de TV+ interpeló a Óscar Gangas a raíz de los dichos de Jajá Calderón. Este humorista asumió el error de haber hablado como un vocero de su colega y no solo como un testigo de la situación. Sin embargo, justificó lo que hizo por los cuestionamientos y descalificaciones que ha recibido por parte de Claudio Reyes.

“Me dijo que estaba choreado, que no quería que hubiera vocerías, porque le podía perjudicar el tema. Yo la verdad, agarre vuelo propio en esta situación, por un rebote. Porque este señor, Badulaque, me está sacando la madre y entonces yo también tengo que defenderme“, cerró.