“Antes de probarme me tenían liquidado”: Lizardo Garrido revela que intentó seis veces entrar en Colo Colo y una vez en la U

Lizardo “Chano” Garrido estuvo en el último episodio de De tú a tú. En un grato diálogo con Martín Cárcamo, el exdefensor de Colo Colo, que ganó varios títulos nacionales y que salió campeón de la Copa Libertadores de 1991, recordó sus inicios en el cuadro albo.

“Entrenaba en Colo Colo y estudiaba de noche“, dijo el Chano antes rememorar lo que le costó llegar al cacique. “Mi papá no sé si me tenía mucha fe, pero los que sí me tenían fe era mis hermanos, y ellos me acompañaban a todos lados“, afirmó previo relatar lo que vivió como juvenil.

“Como el Chano era bueno, supuestamente todo el mundo decía que era bueno, me fui a probar a Colo Colo (…) A los 13 años. 12 años, por ahí. Y yo era flacuchento, hasta el día de hoy. Entonces decían, ‘y este no salva a nadie’“, contó Lizardo Garrido.

“Me miraban yo creo, antes de probarme me tenían liquidado. Y me dejaron fuera. Fui como cinco veces a Colo Colo (…) Nombraban a los que quedaban y a los que tenían que seguir en la prueba“, añadió después.

Intentó en Unión Española y en U. de Chile

Tras ello, recordó cómo era su llegada a casa después no ser elegido. “Llegaba muerto. Y me preguntaban como me fue, ‘no, me fue mal, nuevamente’. Con mis dos hermanos partí a probar a Unión Española. ‘Muchas gracias, que le vaya bien’“, expuso.

“Tampoco. ‘Todavía le falta mucho’. Ya, listo. Y me iba para la casa, desmoralizado, lógicamente“, complementó.

Más adelante, el exdefensor chileno reveló que incluso se probó en el archirrival de Colo Colo, la Universidad de Chile. “Partí para la ‘U’ (…) ‘Muchísimas gracias, que le vaya súper bien’. Pa’ la casa otra vez“, comentó.

Un amigo fue fundamental para su carrera

Hasta que gracias a un amigo, tuvo su gran oportunidad. “Y aquí al frente de mi casa vivía un tipo que era bien amigo que se llamaba Jorge Matamala. Y un día me dice, ‘Chano, estoy en una empresa y acaba de llegar un profe a hacernos educación física y le tocó la pasantía en Colo Colo’“, aseguró.

“Le dije, ‘no, vos estay loco, si he ido cinco veces’. ‘Pero intentemos si llegó ahí, porque le conté, le dije que hay un muchacho que juega bien’ (…) Bueno, y fui, me probé y ahí a los 15 fui jugador de la juvenil de Colo Colo“, adicionó.

Finalmente, sobre su sensación tras haber quedado en Colo Colo, Lizardo Garrido señaló que “era uno de los tipos más felices en el mundo. Cuando yo veía el carnet juvenil, yo lo andaba trayendo para todos lados, lo mostraba en todos lados. Era como una tifa para mis amigos. Feliz“.