“Acá hubo una intención”: Michael Roldán revela que le advirtió al Kiwi sobre que no tenía que dar besos

Ha pasado ya un tiempo desde que ocurrió el incidente que provocó el despido de Arturo “Kiwi” Walden. El entonces notero de TVN realizaba un despacho para Buenos días a todos, en el que le tocó entrevistar a Pamela Leiva. Una experiencia que se tornó en una pesadilla tras besarla sin su consentimiento.

A raíz de esta situación, Kiwi perdió su trabajo en el canal estatal, además de recibir duras críticas en las redes sociales. Sin olvidar, que TVN se tuvo que disculpar con la humorista, quien también en declaraciones posteriores comentó lo “desesperado” que se encontraba el exnotero del matinal cuando la besó.

Un suceso que pilló por sorpresa a Michael Roldán. “No puedo hablar de la interna de todos, pero sí puedo hablar de cómo lo viví yo (…) Cuando ocurrió el episodio lo teníamos en un monitor, pero yo nunca vi lo que pasó hasta el día siguiente (…) Al otro día, literalmente, me enteré por la prensa“, contó.

Buscó evitar que sucediera lo que ocurrió

Y es que, este periodista de espectáculos, previamente había aconsejado y advertido a Kiwi sobre los cambios en la televisión. “La situación para mí fue súper incómoda porque, en una instancia muy coloquial, habíamos conversado con el Kiwi“, dijo el comunicador, según consignó La Cuarta.

Más adelante, quien entonces era panelista del matinal de TVN, debido al Festival de Viña del Mar, aseguró que a Kiwi le habló que “los tiempos en la tele habían cambiado”. Para que así, de esta manera, tuviera presente que las prácticas antiguas de la pantalla chica, ya no seguían vigentes.

“Delante de la productora le dije: ‘hoy día a la gente no se le abraza, no tienes que dar besos’, y él me respondió: ‘amigo, está todo claro‘ (…) Y es incómodo (…) Nunca después lo hablé con el Kiwi“, comentó Roldán.

Finalmente, Michael Roldán hizo una reflexión al respecto y señaló que “esto no fue un error, un error es que yo voy caminando y me tropiezo (…) Acá hubo una intención de hacer algo que no era chistoso. Y que probablemente él tendría que haber entendido hace mucho tiempo“.