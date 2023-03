Diego Urrutia y su episodio con el “Kiwi” post Viña 2023: “Eso no se puede hacer”

La última edición del Festival de Viña del Mar nos dejó una colección de momentos memorables. Y uno de ellos, fue el debut del comediante Diego Urrutia en la Quinta Vergara. Por eso, en el Ciudadano ADN conversamos con uno de los grandes triunfadores del evento veraniego.

“Todavía no he tenido el tiempo de descansar, todo el rato es pega. He tenido unos shows que tenía agendados desde antes, entonces no he parado. Así que yo creo que vamos a seguir de largo hasta el final”, comenzó diciendo el joven periodista.

Para nadie podría ser una novedad que el escenario de la Quinta Vergara marca un antes y un después en las carreras de los artistas. Y el caso de Diego Urrutia no ha sido distinto: “En la calle, si me saludaban antes 10 personas, ahora lo hacen 80″, aseguró.

El éxito de Diego Urrutia en Viña 2023

Si bien la elección del joven humorista pudo ser considerada correcta debido a un tema de afinidad con el público, el riesgo de un posible fracaso siempre está presente.

Debido a lo anterior, Urrutia confesó que “lo que más me sorprendió fue el apoyo del público”. “Cuando estaba detrás del escenario y me nombraban, la gente aplaudía un montón, como que todos tenían muchas ganas que me fuera bien”, relató.

“Por eso estuve tan relajado y tranquilo. Al tiro sentí el primer aplauso muy fuerte y dije ‘ya, hay apoyo'”, dijo.

Respecto al temple de acero que demostró en su actuación, Urrutia aseguró que lo logró sin ayudas externas. “No me tomé ni fumé nada antes. Tenía que hacerlo relajado para que la gente se relaje, si era un momento tenso”, expresó.

El periodismo y el camino hacia la comedia

Al igual que muchos jóvenes del país, Diego Urrutia entró a estudiar algo a la universidad sin mucho convencimiento personal. Primero pasó por derecho y luego por periodismo, carrera a la que se metió porque imaginó que se le haría más fácil.

“Nunca quise ser periodista de profesión, nunca. Me metí a periodismo porque tenía que sacar alguna carrera: mi mamá quería que sacara alguna. Yo pensé que se me podía dar más fácil porque no tenía tanta dificultad hablar con cámaras y micrófonos”, relató.

El comediante confesó que a medida que iba pasando los cursos en la universidad, iba aflorando cierta crisis existencial. “Yo decía, ‘voy a llegar hasta el final y después voy a tener que dedicarme a esto… y no es lo que yo quiero'”, recordó.

Fue en ese momento en el que el joven temuquense encontró su verdadera vocación en la comedia. “Empecé en un taller allá en Temuco. Un día actué, me fue bien y sin darme cuenta, ya llevaba un año actuando”, dijo sobre el curso en el que su profesor fue nadie menos que el reconocido humorista Felipe Avello.

El episodio con el “Kiwi”

Como es usual en momentos exitosos, las celebraciones son inminentes. Y el caso de Urrutia no fue la excepción. Sin embargo, la situación no estuvo libre de polémica debido a la imprudencia del reportero Arturo Walden, conocido como “Kiwi”, quien irrumpió en el pasillo del hotel en el que estaba hospedado el comediante.

“Eso no se puede hacer, yo creo. Tienen que grabar hasta el lobby no más, no pueden grabar hasta más adentro”, comentó Urrutia.

Sin embargo, el comediante le bajó el perfil a la situación. “No pasó nada. Fue chistoso porque mis amigos me taparon. Fui como la guagua de Michael Jackson”, bromeó.