Daniela Aránguiz responde al anuncio de acciones legales de Jorge Valdivia: “Afecta mi honra y mi reputación”

Daniela Aránguiz decidió responder al comunicado que Jorge Valdivia emitió la mañana del sábado respecto a la serie de acusaciones de lado y lado que se han conocido públicamente durante los últimos días.

En su posteo, el Mago informó que entablaría acciones legales contra quien fuese su mujer y madre de sus hijos.

“He tomado la decisión de ejercer las acciones legales correspondientes para esclarecer totalmente estos hechos de los cuales he sido víctima, y de esa manera demostrar la falsedad de las imputaciones que se han hecho sobre mi persona, y que hoy circulan a través de los medios de comunicación, dañando seriamente mi reputación y honra, y con ello la estabilidad de mi familia, y en especial, de mis hijos”, indicó.

Frente a esto, la ex Mekano optó por contestar de la misma forma: a través de una publicación de Instagram donde aclaró su versión de los hechos.

La declaración de Daniela Aránguiz

Así, Daniela partió diciendo que “me veo obligada a desmentir rotundamente las siguientes acusaciones en mi contra”.

Y, en cuatro puntos, expresó que, respecto a las acusaciones de maltrato psicológico que su ex denunció, “es de conocimiento público todas las infidelidades y humillaciones que soporté durante años, donde decidí guardar silencio para proteger a mi familia. Es necesario aclarar que fui víctima de maltrato psicológico, verbal, y físico por parte de mi cónyuge en reiteradas ocasiones. Además de verme manipulada y vulnerada, esto al encontrarme lejos de mi círculo personal de contención, por haber vivido cerca de 13 años en el extranjero, donde no solo postergué mi vida profesional, sino también personal, para poder entregar apoyo y soporte a nuestra familia y a él en su carrera profesional”.

Luego, se refirió a la pelea afuera de su casa, de la que hace algunos días se filtró hasta un video, y donde ambos se apuntaron mutuamente como culpables. “Al acceder a conversar con él, comencé a recibir insultos por su parte, derivando en maltrato físico. Estos hechos tienen sus respectivas pruebas e informe de constatación de lesiones, el cual realicé de forma inmediata posterior a lo ocurrido”, relató la hermana de Rigeo.

Posteriormente, Daniela habló de lo ocurrido en el apart hotel donde se hospedaba el Mago tras su separación, recinto que, según el futbolista, fue vandalizado por ella, provocando destrozos.

El episodio del apart hotel

“Quiero desmentir rotundamente las acusaciones y versión del Sr. Valdivia en mi contra, donde se me acusa de diferentes delitos y destrozos en el apart hotel donde se hospedaba. Para aclarar los hechos ocurridos, es necesario precisar que, junto a mi cónyuge, el día 23 de febrero mantuvimos un encuentro íntimo, donde posteriormente él me invita a tomar un café en un recinto cercano a mi domicilio y a su hotel, esto en horas de la mañana”, expresó.

Y añadió que “al llegar al lugar donde me había citado y esperar cerca de 1 hora, sin recibir respuesta por su parte, decidí ir al recinto donde él se hospedaba de manera ocasional. Quiero aclarar que yo tenía tarjeta de acceso, la cual recibí por parte del mismo Sr. Valdivia, esto ya que en anteriores ocasiones mantuvimos encuentros en este mismo recinto, hecho del cual tengo pruebas que reafirman mi versión. Al ingresar a su habitación encuentro ropa y diferentes artículos femeninos, lo cual me provocó un ataque de pánico y ansiedad, derivando en vómitos provocados por nervios, dejándome totalmente inhabilitada para realizar cualquier tipo de acción de las cuales se me acusa. Posterior a este hecho y al verme tan afectada decidí retirarme del recinto”.

Finalmente, Daniela Aránguiz manifestó que “me veo en la obligación de contar mi versión de los hechos y desmentir las acusaciones en mi contra ejecutadas por mi cónyuge, el Sr. Jorge Valdivia, esto ya que no solo me afecta mi honra y reputación, sino que también afecta directamente a mi familia”, cerrando así su declaración.