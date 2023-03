“Me avergüenza”: Mauricio Pinilla quedó en shock con despiadado reproche de su hija

Mauricio Pinilla al fin abrirá parte de su esquivo y polémico corazón. Y lo hará en el estelar Podemos Hablar.

Un espacio donde el rostro de TVN contará parte de su verdad, tras un tiempo lleno de escándalos post separarse de Gissella Gallardo.

Es que el futbolista ha estado en el ojo de la prensa rosa, debido a su supuesto romance con Gala Caldirola y un controvertido encuentro con Natthy Chilena.

Una reunión de la que se filtraron fuertísimos videos, que terminaron afectando profundamente a los tres retoños de Pinigol.

Mauricio Pinilla y su verdad

Así, el comentarista deportivo manifestó en un adelanto del programa que “lo más difícil fue explicarles a mis hijos las cosas que salieron de esos videos que grabaron en mi casa, explicarles que la realidad no era esa”.

Y que, luego de la filtración, “no me hablaban, me decían que era lo peor”, por lo que tuvo que incluso cerrarles el año escolar ante la amenaza de bullying.

“Ellos se avergonzaban. Entonces, yo la verdad es que me sentí super responsable. Yo en general no me arrepiento de muchas cosas en mi vida… pero ese momento me gustaría cancelarlo ciento por ciento de mi vida”, confesó.

Incluso, una de sus niñas le llegó a decir que “me avergüenza ser tu hija”, frase que lo marcó. “Cuando escuché eso, la verdad es que pensé en arrancarme, escapar y no sabía dónde meterme”, cerró Pinilla en un avance de sus confesiones estelares.