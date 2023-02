“No tenía mucha cara de vivo”: Compadre Moncho dejó la grande con inédita e irreconocible foto juvenil

Adriano Castillo, más conocido como el Compadre Moncho, dejó la grande en sus redes sociales debido a una fotografía.

Un registro inédito que quiso compartir con sus fanáticos y que terminó generando una ola de comentarios.

Todo partió porque el actor se mostró de lo más nostálgico en Twitter, con un posteo donde recordó sus años mozos.

“Hacia fines de los años 60 del siglo pasado tenía cerca de 30 años y estaba dando mis primeros pasos como actor profesional”, comenzó diciendo junto a la sorprendente imagen.

Compadre Moncho juvenil

Así, el miembro de Los Venegas declaró que la instantánea correspondía a cuando “era miembro del elenco estable del teatro TEKNOS de la Universidad Técnica del Estado y daba mis primeros pasos en TV”.

Luego, agregó que “tenía 50 años menos, menos peluca y aún no me dejaba bigote. No sabía quién sería en futuro, pero comenzaba a dar los primeros pasos para ser quien soy hoy”.

Posteriormente, lanzó un llamativo anuncio. “Todo eso y más lo cuento en mi autobiografía, que saldrá prontamente a la venta”, expresó.

1/2 Hacia fines de los años 60 del siglo pasado tenía cerca de 30 años y estaba dando mis primeros pasos como actor profesional. Era miembro del elenco estable del teatro TEKNOS de la Universidad Técnica del Estado y y daba mis primeros pasos en TV. pic.twitter.com/bOnqsrjnXW — Adriano Castillo Herrera (@AdrianoActor) February 27, 2023

“Irreconocible” y “oiga don Adriano, como que usted no tenía mucha cara de vivo”, fue parte de lo que le dijeron sus seguidores.

De esta forma, el Compadre Moncho impactó con su registro, con el que recordó con ganas su ansiada juventud.