Shakira se arrepiente de la primera canción que hizo contra Piqué en su nuevo hit “TQG”

Hoy finalmente se estrenó la esperada colaboración entre las colombianas Shakira y Karol G, titulada TQG. La canción nuevamente tira dardos hacia la ex pareja de Shak, Gerard Piqué, y también al ex de la Bichota, Anuel AA.

Pero el nuevo tema indica que Shakira se arrepiente de lo que dijo en Monotonía, la primer canción que lanzó tras anunciar su separación del ex futbolista. Y es que cuando la lanzó, todavía no sabía que había una “tercera en discordia”.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía”, dice el coro de la primera canción, atribuyendo el fin de la relación al aburrimiento y la rutina.

Sin embargo, en una de las estrofas de TQG Shakira canta: “Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”.

A SHAKIRA CITANDO MONOTONÍA NESSE VERSOpic.twitter.com/GaBwXkQ88B — vini (@upnostalgia) February 24, 2023

No fue culpa de la monotonía

En el videoclip de Monotonía, su corazón literalmente se sale de su pecho por el dolor. Pero su discurso ha cambiado bastante desde el inicio de separación, pasando del dolor al despecho.

Y es que a los pocos meses, Piqué hizo pública su relación con Clara Chía, con quién engañó a la cantante. Desde entonces, Shakira afiló sus uñas y le lanzó varios golpes a su ex pareja, especialmente en su sesión con Bizarrap.

Ahora en TQG, Shakira expone que “está mejor que nunca”.

“Verte con la nueva me dolió. Pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia yo me río”.