Mujer que acusó a Marilyn Manson de agresión sexual se retracta: “No tengo ninguna intención de presentar cargos penales”

Ashley Morgan Smithline, una de las mujeres que acusó a Marilyn Manson de que la agrediera sexualmente, se retractó de sus palabras, afirmando que fue “manipulada” para apuntar al cantante.

Smithline entregó un comunicado en el que explicó que se dejó llevar por “la presión de Evan Rachel Wood y sus asociados para hacer acusaciones de violación y asalto contra Manson que no eran ciertas”.

Cabe destacar que la mujer de 38 años acusó a Manson de violarla a la fuerza mientras la cortaba con un cuchillo adornado con una esvástica y le metía el puño en la boca, mientras tenían relaciones sexuales.

También explicó que Wood, supuestamente la habría “llevado” a declarar contra el artista.

“Me preguntó si me había azotado, encadenado, atado, marcado, cortado, agredido mientras dormía, golpeado o violado y respondí ‘no, eso no me pasó a mí y esa no fue mi experiencia” dijo la chica.

“Recuerdo que la Sra. Wood me dijo que el hecho de que no pudiera recordar no significaba necesariamente que no sucedió”, expuso la mujer.

“Nunca tuve la intención de presentar cargos penales contra el Sr. Warner y ahora no tengo ninguna intención de presentar cargos penales, ya que el Sr. Warner nunca me agredió ni abusó de mí“, sentenció.