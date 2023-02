Daniella Chávez lanza su propio casino online: “Mi plan es convertirme en una gran empresaria”

La chilena que la rompe en OnlyFans, Daniella Chávez, está incursionando en su faceta de empresaria con un nuevo casino online. Se trata de CasinoOnFire.com, plataforma de juegos de apuestas online, de la que ella es socia e imagen.

“Todo lo que he hecho en mi carrera ha sido como un sueño. Imagínate, soy la chilena más seguida en Instagram, he sido chica Playboy, he trabajado en Televisa, he trabajado en el espectáculo chileno. Todo ha sido una locura. Yo vengo de Rancagua, fui super humilde, fui mamá a los 16 años, pensé que eso podía detenerme, pero he ido cumpliendo mis sueños poco a poco” reflexiona.

El emprendimiento de Daniella Chávez

La chica Playboy dijo a Las Últimas Noticias que le encantan los casinos y que varias veces la habían contactado para ser rostro de casinos digitales.

“Yo creo que a mí me buscaban por todo el público que tengo detrás, a quienes podía invitar a que jueguen. Pero también creo que me buscaban por un asunto de lo que proyecto como imagen. Mis fotos y mi onda es muy Las Vegas, de siempre andar con vestidos de fiesta, glam, lujo y todo lo que conlleva la imagen de un casino”.

Daniella comenzó a trabajar en el proyecto hace tres meses, y se ha asesorado mucho para asegurar su éxito.

“La mayoría de mis seguidores son hombres y creo que a un gran porcentaje de ellos les gusta apostar, jugar y sobre todo ganar dinero. Pienso que mi público es perfecto para esto, también en términos de rango de edad. El grueso de mi audiencia está entre los 21 y 40 años. No son niños chicos, tienen poder adquisitivo para poder mover las lucas”, explicó Daniella Chávez.

Al igual que con su OnlyFans, Daniella puede trabajar en su casino desde todas partes del mundo. “Por eso el tema de las redes sociales es perfecto para mí. Puedo vivir en cualquier parte del mundo y sólo debo preocuparme de sacarme fotos, videos y subir ese contenido”.

“En el OnlyFans me va excelente y esto del casino me llama mucho la atención. Para mí lo mejor es trabajar con cosas que son así, ciento por ciento digitales como esta plataforma. No me gusta hablar mucho de todos mis negocios, pero como te dije, mi plan siempre es convertirme en una gran empresaria. Todo lo que logrado ha partido de sueños, y creo que los quise tanto que el universo me los terminó cumpliendo todos“, admite la modelo.