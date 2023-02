Gabriel Prieto fue internado nuevamente tras sufrir derrame en el pulmón: “Sigan rogando por mi salud”

Hace un par de horas Gabriel Prieto fue nuevamente hospitalizado, tras presentar una nueva complicación de salud.



El actor, quien estuvo durante cuatro meses internado en la UCI producto de diversas complicaciones que sufrió a raíz del contagio de COVID, fue dado de alta la semana pasada, sin embargo, ingresó nuevamente al hospital tras sufrir un derrame en el pulmón.

La información la detalló el mismo prieto, quien utilizó sus redes sociales para un enviar sentido mensaje de agradecimiento, además de una puntual petición a sus seguidores y seguidoras.

“Cuando llegué de nuevo, me sacaron un litro y medio de líquido del pulmón, y mañana me tienen que sacar más. Aquí estoy a la espera de nuevo, con toda la fe, pero aburrido como no les puedo explicar”, indicó a través de Instagram.

Para finalizar, Gabriel pidió que aún lo tengan en sus oraciones, para que de esta manera se pueda recuperar pronto de su complejo estado, el cual lo mantiene fuera de los escenarios y la televisión desde el último trimestre de 2022.

“Pedirles que sigan rogando por mi salud, yo pronto voy a estar de vuelta, pero toda la ayuda y la buena onda se agradecen tanto, tanto, como ustedes no se imaginan”, sentenció.