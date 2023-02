“Es todo lo que está mal”: Pololo de Kel Calderón es blanco de críticas por supuesta mala actitud

Está pasándolo bien en tierras mexicanas, donde incluso celebró su cumpleaños. Kel Calderón se fue a Tulum junto a su nueva pareja, Renzo Tissinetti.

Y, desde ese paisaje soñado, donde además asistieron a la boda de Belén Soto, la influencer ha gritado su amor al mundo.

Fotos y videos con el dueño del restaurante Malva Loca han llenado su feed e historias, dejando claro que está enamorada.

Por eso, el 14 de febrero, día de San Valentín y además fecha de cumpleaños de la casi abogada, esta compartió varios registros, donde uno llamó la atención y se llevó varias críticas.

Pololo de Kel y su cuestionado video

Así, la hija de Raquel Argandoña mostró cómo su nuevo galán la había regaloneado con una espectacular cena.

Y luego, publicó unas imágenes donde se le ve sentados frente a un espejo, con dos globos con forma de corazón, donde ella le pide una y otra vez que pose con uno de estos para el posteo.

“No para Instagram no, ni cag… ¿Me vas a hacer tomar el corazón?…. la madre que me parió”, se escucha decir al chef, que finalmente accede a tomar el adorno mientras la joven se ríe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por K E L 🖤 (@k3lcalderon)

Sin embargo, pese al momento de complicidad entre ambos, a algunos no les pareció la actitud del enamorado de la influencer. Y señalaron cosas como “es todo lo que está mal”, “Querida Kel… ahí no es!”, “Qué lata la actitud del tipo, quedó como petulante”, “Oye, que amoroso tu pololo, si es así en un día ‘normal’ no me quiero imaginar cuando anda enojado”, como recogió el sitio AR13.

No obstante, la mayoría de los comentarios alabaron que Kel Calderón estuviera enamorada nuevamente, deseándole lo mejor a ella y al cocinero, con el que sigue pasándolo bien en tierras mexicanas.