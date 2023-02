Guru Guru y Tutu Tutu se suman a “Aquí se baila” tras su recordada rivalidad

Tras la baja de Daniela Nicolás, en Aquí se baila anunciaron que una antigua rivalidad de la televisión podrá verse sobre la pista de baile. Aunque, de enemistad queda poco, ya que hoy hasta hacen shows juntos. Se trata de Claudio Moreno y Kurt Carrera, los interpretes, respectivamente, de Guru Guru y Tutu Tutu.

Al respecto, Kurt Carrera, conocido también por sus papeles en Morandé con compañía, donde formó parte de los “Hermanos sin dolor” y de “Salomón y Tutu Tutu” (siempre en dupla con su compañero Pablo Zamora), recordó su antigua rivalidad con Claudio Moreno, a quien parodió a raíz de su “video prohibido”.

“Nosotros hacíamos era una parodia directa a ellos. Cuando nosotros aparecimos coincidió con que a ellos les fue muy mal, entonces antes no nos caíamos bien. Claudio me tenía mucha mala, sin saberlo yo. Al principio él también me caía mal porque hablaba pestes de nosotros. Pero lo comprendí y conocí a un ser maravilloso“, dijo.

Al respecto, Claudio Moreno comentó que actualmente trabajan juntos, en su show Desplumados. “Es bonito porque tenemos a los ‘rivales’, que son Guru Guru y la versión Fruna de Guru Guru. Nuestro espectáculo es precisamente sobre eso, partiendo con una rivalidad y luego encontrándonos“, declaró.

Cómo se dio su llegada al programa de baile

Más adelante, el intérprete de Guru Guru, contó cómo fue su llegada a Aquí se baila. “Me ofrecieron antes entrar a un programa de baile en TVN. Después la primera y la segunda temporada de Aquí se baila. Y nunca acepté. Pero esta vez dije ‘tengo 60 años, me falta un desafío’“, relató.

“Kurt fue el primero que aceptó, me dijo ‘metámonos, nos va a servir’. Y yo creo que a los dos nos sirve para potenciarnos. Además, como trabajamos juntos, podemos coordinar nuestros tiempos, para ver entre los dos qué días hacemos shows y qué días no“, añadió después.

Mientras que Kurt Carrera, señaló que “después de ver a mis anteriores compañeros de Morandé entrar al programa dije ‘¿Por qué yo no?’. Además, que me voy a reencontrar con Sergio Lagos, que nos acompañó cuando partimos con los ‘Hermanos sin dolor’ y con ‘Salomón y Tutu Tutu‘”.

“Entonces, era imposible decir que no. Solo espero no ser el primer eliminado, con eso me doy por pagado“, adicionó.

Por lo tanto, Claudio Moreno puso en duda si ambos se disfrazarán durante el programa de baile de Canal 13, pero aseguró que habrá mucho juego entre ambos actores. “No tenemos contemplado disfrazarnos. Pero se podría, como una humorada“, cerró.

Los dos además compartieron escenario en la Teletón 2021