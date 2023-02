“Podría matar a mi ex”: Shakira comparte video en redes y seguidores encienden alarmas de nueva indirecta a Piqué

Este 14 de febrero, Shakira volvió a la palestra, esto luego de publicar un particular video a través de sus redes sociales.

que no pasó desapercibido.Vestida de negro y con unos zapatos de forma irregular, Shakira llamó la atención de sus seguidores interpretando al mero estilo lipsync una canción que para sus fans, podría ser una nueva “indirecta” para su expareja, Gerard Piqué. Coincidentemente para el día de los Enamorados, la cantante compartió un registro de ella cantando en su casa usa un trapero, todo esto con un outfitVestida de negro y con unos zapatos de forma irregular, Shakira llamó la atención de sus seguidores interpretando al mero estilo lipsync una canción que para sus fans, Cabe destacar que la expareja terminó su relación hace meses y han estado en el ojo del huracán, lo que estalló tras el lazamiento de la nueva canción de la colombiana junto a Bizarrap, en la que se refiere a Clara Chía, actual pareja del futbolista. Leer también ¿Más dardos contra Piqué? Filtran nueva canción de Shakira y Manuel Turizo Se la fueron a dejar a su casa: sorprenden a Shakira en su cumpleaños con torta en la que aparece Piqué

“Podría matar a mi ex…”

“Kill Bill” de SZA, es el nombre del tema que Shakira decidió interpretar, canción que habla de una mujer dolida por haber perdido a su antigua pareja y por ver lo feliz que está con su nueva vida y compañía.

“Podría matar a mi ex, no es la mejor idea / Después a su nueva novia, ¿cómo llegué aquí?/ Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo / Prefiero estar en la cárcel que sola”, dice parte de la canción.

Como era de esperar la publicación generó una ola de comentarios en la web, todo esto lleno de especulaciones sobre el trasfondo del video.

“La Shaki enviando indirectas muy directas”, “Regia hasta con el trapero”, “El trapeador más seco que el corazón del Piqué”, “Yo tirando indirectas”, “Te gusta ver el mundo arder reina”, fueron algunas de las réplicas.