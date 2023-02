“Lo mejor de este verano”: Santiago Meneghello se llenó de elogios con fotos al desnudo

El actor Santiago Meneghello se llenó de elogios tras compartir imágenes de él posando en un relajado ambiente, lo que si, estaba “al natural”.

En concreto, el intérprete utilizó su cuenta de Instagram para compartir dos fotos, una en una piscina y la otra en un río.

“¿1 o 2?”, preguntó Meneghello en su comentario de foto, a lo que varios de sus seguidores se inclinaron por la segunda, ya que era esa la foto en la que se le puede ver de cuerpo completo.

“Ay, no. Lo mejor de este verano 2023. Gracias por tanto”, “el cuerpo humano en su máxima expresión”, “la 2 todo el rato”, “Qué predentes Menenghello”, “Lo mejor que he visto este 2023”, fueron algunos comentarios que recopiló la publicación, la cual ya cuenta con más de 16 mil Me Gusta y 900 comentarios.

Revisa la publicación del actor a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Meneghello (@santiagomeneghello)

Cabe destacar que el Santiago Meneghello fue parte de La ley de Baltazar, teleserie de Mega en la que le dio vida a Sebastián, expareja de Antonia (Daniela Ramírez) y dueño de una cervecería ubicada en Cochamó.