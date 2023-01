Francisca “Pancha” Merino fue la protagonista en el último episodio de Todo por ti. En una cercana conversación con Cecilia Bolocco, la actriz y expanelista de SQP señaló que “nunca más hago un programa de farándula“, para luego agregar que todo lo que ganó en ese tiempo, lo perdió poco después.

“Todo ese dinero que gané durante todos esos años me lo robaron (…) Fue triste, porque en el fondo fue la mano de uno de los padrinos de mis hijos. Yo era amiga de toda su familia, de los niños…“, contó Pancha Merino.

“Tuve que desligarme de mucha gente”

Tras ello, la actriz relató cómo el padrino de su hijo y amigo de su exmarido le quitó su dinero. “Él tenía una empresa que hace ex pack de autos y yo pensé que estaba firmando el cambio de mi auto. Y era que yo le estaba reconociendo a él deudas, que yo nunca tuve con él“, reveló.

Posteriormente, expuso lo que le dijo él cuando ella lo encaró. “Partió y me dijo, ‘si sabís tú que tu marido me debe’, y además él era amigo de mi exmarido desde los cinco años, del colegio. ‘No, si tu marido me debe 30 millones’. ‘Ya, ok, te pago tus 30 millones’“, manifestó.

“‘No, que en realidad son 70’. ‘¿70? Ok’. Después, ‘120’. ‘¡¿Qué?! ¿What?’, lo mandé a la cresta. Le dije, ‘¿qué te creí, que me estay…?’, y cuando mandé a mi abogado le dijeron 240. ¿Pero cómo partís de 30 a 240? O sea, un nivel… Mira, siento que en cierto nivel tuve que desligarme de mucha gente“, añadió después.

Luego, la expanelista de SQP agregó: “Todos los días tiro amor y perdón, porque lo único que quiero es perdonar y no sentir odio. Han pasado seis años y yo ya no siento esa carga terrible que sentía. No solamente rabia de que me habían robado, sino que el engaño y la poca lealtad de gente tan cercana“.

Días después, murió su papá

Más adelante, dio a conocer que esto ocurrió poco antes del deceso de su padre. “Y después justo falleció mi papá. Entonces, me sentí tan poco protegida. Me acordaba cuando mis hermanas mayores se separaron, y mi papá llegaba y les decía, ‘no te preocupes, te voy a buscar el mejor abogado, ¿cuál será el mejor? Llamaba los amigos’. Yo no tenía eso“, lamentó.

“Me sentí muy desvalida. Entonces, también sentí que ellos me habían hecho esto porque me veían fácil. No tenía resguardos. Me sentí muy desvalida (…) Fue duro. Pasé tanto miedo y tuve tanto odio en mi corazón, que nunca más quiero volver odiar a nadie en mi vida“, complementó después.

Finalmente, Francisca Merino expresó que “no sabía que era el odio. Hasta eso, no sabía“.