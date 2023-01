Diego Sánchez confirma su separación con Yamila Reyna: “Lo que debo hacer es pedirte unas disculpas”

Fue hace dos semanas que se filtró una conversión hot entre Diego Sánchez y una mujer, a espaldas de su entonces pareja Yamila Reyna. El guardameta realizó comentarios y peticiones subidas de tono a esta chica, lo que tuvo como consecuencia el fin de su relación con la animadora de Buenos días a todos.

En el chat por WhatsApp, Mono Sánchez le envió a esta mujer mensajes cómo: “Qué rica, me calenté. A la noche veámonos antes de dormir, para dormir relajaditos“, y tras que ella le envió un video, él le comentó: “Exquisitas. Hey, te haces la loca con el tema de llamarnos por video. Te tengo cachada“.

Incluso, el excapitán de Unión de Española habló con ella acerca de la posibilidad de que se juntaran. “Qué buen video me mandaste. Me estuve acordando mientras entrenaba (…) Es que esos pechos y ese culo, uf. ¿La otra semana andarás por acá? ¿O no me vas a avisar?“, le escribió.

La reacción de Yamila y lo que vino después

La conductora de TVN supo de todo esto, y su molestia no se hizo esperar. “Afecta, pero estoy muy feliz con el presente que tengo y las cosas que van sucediendo, creo que por algo suceden, y me hacen sentir más orgullosa de la mujer que soy (…) Prefiero no hablar del tema… Estoy bien“, expresó Yamila.

Su relación llegó a su fin, y tras ello, se empezó a rumorear que Diego Sánchez no se iba a rendir e iba a buscar reconquistar el corazón de Yamila Reyna. “Él le ha dicho a algunos de sus conocidos que no pierde las esperanzas de que en alguna de esas la relación pueda volver“, reveló Titi García-Huidobro en Sígueme y te sigo.

Tiempo después, en una charla con TNT Sports, tras su partido por Coquimbo Unido contra Palestino, el guardameta chileno le dedicó unas palabras a la animadora de Buenos días a todos. “Saludos a mi familia, a mis hijos y mis papás que están acá. Y espero que Yamila esté bien, que la amo mucho“, declaró.

Mono Sánchez pidió perdón

Hasta que llegó el día, en el que a través de su Instagram, el guardameta de Coquimbo pidió públicamente perdón a su ahora expareja. “Más allá de un mensaje de amor, creo que lo que debo hacer es pedirte unas disculpas por todo el daño que te causé estas últimas semanas“, señaló.

“Es de hombres asumir los errores y pedir disculpas a quien les fallas. Solo pido que sigas siendo la mejor siempre y como te lo dije seré tu fan #1“, añadió finalmente Diego Sánchez, en una storie en la red social.