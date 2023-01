“Tu mirada oceánica trasciende en mis hijos”: Benjamín Vicuña recuerda a su papá en el día que cumpliría 80 años

Fue el 6 de septiembre del 2022, cuando murió Juan Pablo Vicuña Parot, el papá de Benjamín Vicuña. Tras varios días delicado, el padre del actor falleció. Todo esto después de que el intérprete chileno viajara frecuentemente desde Buenos Aires a Santiago, para hacerle compañía en sus últimas semanas.

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia“, escribió el actor al anunciar el fallecimiento de su progenitor.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building“, complementó después.

El cumpleaños número 80 de su difunto papá

Este 29 de enero, Juan Pablo Vicuña Parot, cumpliría 80 años. Por ello, su hijo, Benjamín Vicuña, decidió homenajearlo con una sentida publicación en Instagram, donde subió una fotografía de su padre, en la cual sus seguidores destacaron su parecido con sus nietos.

“Feliz cumpleaños, hombre de acuario. La profundidad de tu mirada oceánica trasciende en mis hijos. Brinda con Elvis y Sinatra, que seguro tendrán con qué. Rock & Love“, fueron las letras que eligió el actor chileno radicado en Argentina para recordar a su padre en su cumpleaños.

La cercanía de Benjamín Vicuña con su papá

En otra ocasión, el actor conversó con Clarín sobre el tipo de relación que tenía con su progenitor. “Éramos amigos. La vida se encargó de reencontrarnos. Tuvimos nuestras diferencias. Yo me fui a estudiar teatro cuando era muy joven y eso fue un detonante fuerte en nuestra relación. Hubo diferentes cosas“, señaló.

“Es como que me rebelé. Pero en los últimos tiempos se había dado un acercamiento y una amistad genuina y profunda, que ahora se extraña muchísimo“, añadió finalmente.