“La gente siempre piensa lo que quiere pensar“, eso fue lo primero que dijo Priscilla Vargas en Socios de la parrilla, acerca de los rumores que la vinculan con José Luis Repenning. La conductora del matinal de Canal 13 desmintió que haya algo entre ambos, mientras que su compañero en Tu día le ofreció un pacto para el futuro.

Durante el programa de Canal 13 conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, a la pareja de conducción del matinal de la misma señal televisiva, se les consultó sobre lo que dice de ellos dos. Una instancia, en la que Pedro Ruminot recordó como empezó su matrimonio con Alisson Mandel.

“Me recuerdan tanto a Alisson y a mí. Éramos compañeros de trabajo, después éramos amigos y de repente dijimos, ‘mm’ (…) No digo que vaya a pasar. No, estoy diciendo que en un momento trabajábamos mucho y estábamos ahí juntos, qué sé yo. Y un día me dijo, ‘voy a salir con tal gallo’. Y yo, ‘¿ah?’“, contó el humorista.

“Pero me recuerda mucho su amistad. Ahora ya no somos amigos, nos casamos y no nos llevamos tan bien, pero quizás hubiese sido mejor mantener la amistad“, complementó después.

“Por eso nadie me invita a salir”

Más adelante Priscilla afirmó que le ha ido mal con las citas por estos rumores. “Por eso nadie me invita a salir. Porque como nos ligan, deben decir, ‘¿cómo voy a invitar a esta mina? (…) La gente es muy graciosa… ‘Oye, sabes que tengo ganas de ir una parrillada’, ‘vamos’, ‘no es que, qué vamos a ir, van a empezar a hablar’, ‘¡vamos!'”, dijo.

Finalmente, Repenning le ofreció un pacto a Priscilla Vargas. “Siempre en las series y en las películas, los amigos que se van poniendo viejos y están solos, dicen, ‘ya, si llegamos a los 48, 50, para no empezar a envejecer solos, y la vida te pilla sola, ¿cómo sabí?’. Es un pacto de conveniencia“, propuso el periodista, sin obtener respuesta aún.