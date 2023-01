El presentador de televisión y comediante Jay Leno se está recuperando de un accidente en moto que sufrió el pasado 17 de enero, en el que terminó con varios huesos rotos.

Esta situación se suma al incidente que tuvo meses antes, el 12 de noviembre, cuando sufrió quemaduras de segundo grado en partes de su cara y en la parte superior de su cuerpo, tras un incendio declarado en el garaje de su casa en Los Ángeles.

En conversación con Las Vegas Review-Journal, el comediante, de 72 años, informó el accidente: ” La semana pasada me tiraron de la motocicleta. Así que tengo una clavícula rota. Tengo dos costillas rotas. Tengo dos rótulas rotas“.

“¡Pero estoy bien!”, agregó. “Estoy bien, estoy trabajando. Estoy trabajando este fin de semana“, dijo Leno.

El expresentador del ‘Tonight Show‘ explicó que ocurrió hace 10 días, mientras trabajaba en una motocicleta Indian de 1940. En eso, cuando probó el vehículo notó el olor de una fuga de gasolina.

“Así que doblé por una calle lateral y atravesé un estacionamiento y, sin que yo lo supiera, un tipo tenía un cable colgado en el estacionamiento pero sin una bandera colgando”, detalló Leno. “Entonces, ya sabes, no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Simplemente me tiró la ropa y, boom, me tiró de la motocicleta“.

En esa línea, el comediante señaló que no habló públicamente del accidente por la gran cantidad de cobertura de su hospitalización y recuperación en noviembre de sus quemaduras. “Sabes, después de quemarte, obtienes ese gratis“, dijo Leno. “Después de eso eres Harrison Ford estrellando aviones. Solo quieres mantener la cabeza baja“.

Preparándose para Las Vegas

Después de sus graves quemaduras tras el accidente en noviembre, Jay Leno retomó sus monólogos pocas semanas después. Y en esta ocasión no será distinto.

Cuando asistió como invitado a la exhibición de autos Concours d’Elegance, el pasado octubre, quedó impresionado con el Encore Theatre en el Wynn: “Vi ese teatro y dije: ‘Me encantaría tocar aquí‘, e hice la llamada“, detalló Leno.

“Resultó bien. Lo mejor de Las Vegas son las luces, el sonido, todo es un hecho (…) En Las Vegas, tienes un alto nivel de profesionalismo de los equipos y de todos. Es bastante genial”, agregó. Por lo que se está preparando para su próximo debut en el Encore Theatre del Wynn Las Vegas para un espectáculo que se realizará el 31 de marzo.