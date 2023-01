Furia total: Revelan que Daniella Campos fue detenida dos veces en la misma noche por violento escándalo en El Tabo

Daniella Campos vivió un confuso incidente en El Tabo. Uno donde terminó siendo detenida no solo una, sino dos veces en la misma noche.

Resulta que la gemela primero fue denunciada por quien fuese su pareja, Carlos Lara, por violencia intrafamiliar, a eso de las 21.45 horas del miércoles.

Un momento donde el productor de eventos le relató a Carabineros que la exmodelo lo había golpeado, causándole lesiones leves en su mano que fueron constatadas posteriormente en un Cesfam.

Debido a esto, la hermana de Denisse Campos fue aprehendida por la policía, siendo dejada en libertad, minuto donde se le pidió que abandonara la vivienda junto a su hija de 7 años.

Daniella Campos y su arremetida

Sin embargo, no todo terminó ahí. Si no que más tarde, a eso de las dos de la mañana del jueves, la ex de Iván Zamorano habría vuelto a la residencia de Lara.

Y ahí se habría colado por una puerta que estaba junta, momento en que el productor nuevamente llamó a los uniformados de la Quinta Comisaría de El Tabo.

Un instante donde la figura otra vez fue detenida y acusada de violación de morada. Lo más grave, según contó el mayor Nilo Morales a LUN es que estaba “en el domicilio bajo los efectos del alcohol” junto a su retoña.

De esta forma, Daniella Campos habría protagonizado no solo uno, sino dos escándalos en el conocido balneario, hechos de los que, hasta ahora, todavía no da su versión.