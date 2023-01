“No pierde las esperanzas”: afirman que Diego Sánchez buscaría reconciliarse con Yamila Reyna

Hace más de una semana se filtró la ardiente conversación entre Diego Sánchez y una mujer desconocida en WhatsApp. El chateo entre el guardameta de Coquimbo a espaldas de Yamila Reyna, su entonces pareja, rápidamente fue viralizado. Y habría tenido su obvia consecuencia: el fin de su relación.

Y es que, los mensajes con esta otra mujer, iban desde “Qué rica, me calenté. A la noche veámonos antes de dormir, para dormir relajaditos“, a responderle “Obvio que sí. Exquisitas. Hey, te haces la loca con el tema de llamarnos por video. Te tengo cachada“, tras ver un video que ella le envió.

Sin olvidar, que incluso, durante la conversación, el excapitán de Unión Española habló de la posibilidad de encontrarse con ella. “Qué buen video me mandaste. Me estuve acordando mientras entrenaba (…) Es que esos pechos y ese culo, uf. ¿La otra semana andarás por acá? ¿O no me vas a avisar?“, le escribió.

Se separaron, pero él todavía tiene esperanzas

Todo esto habría ocasionado la separación entre Diego “Mono” Sánchez y Yamila Reyna. Un fin a un largo romance que, aparentemente, no fue en buenos términos. Debido a que la conductora de Buenos días a todos, lo echó del hogar y no le dejaba volver a buscar sus cosas.

“Ellos terminaron toda relación luego de estas conversaciones que se filtraron, donde aparece el Mono Sánchez conversando con otra mujer (…) Lamentablemente, siguen apareciendo otras conversaciones“, reveló Titi García-Huidobro en Sígueme y te sigo.

El quiebre fue tan duro, que supuestamente la animadora de TVN le prohibió al portero de Coquimbo Unido ingresar al hogar que ambos compartían. Lo que causó que el papá del deportista tuviera que ir “al departamento de Yamila para retirar todas las cosas de su hijo“.

Sin embargo, al parecer Diego Sánchez está lejos de rendirse. Y es que tras incluso haber llegado hablar con matrimonio con Yamila Reyna, el futbolista no quiere dar por perdido el romance. “Él le ha dicho a algunos de sus conocidos que no pierde las esperanzas de que en alguna de esas la relación pueda volver“, cerró la panelista del programa de TV+.