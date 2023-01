“Se cuelga de todos los futbolistas”: Luis Mateucci arremete contra Gala Caldirola y la compara con Johnny Herrera

Luis Mateucci no deja de darle a Gala Caldirola, luego de que tuviesen un serio encontrón en un discoteque a raíz de unas declaraciones del trasandino.

Resulta que el chico reality fue invitado a Sígueme y te Sigo, donde habló no muy bien de la española a raíz de su relación con Mauricio Pinilla.

“La vi en un restaurante, andaba sola, y como que otra vez alejándose. Lo voy a decir en la cámara porque de verdad que me da un poco de pereza, porque no es la misma cuando está sin, que con… cuando le sirve, ahí está Mateucci, pero cuando no le sirve, Mateucci fuera”, reveló.

Un dicho que no le gustó nada a la modelo, que luego se lo topó en un centro nocturno y lo encaró, hecho que él reveló en el mismo programa. “Había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró el florero, las rosas, con agua”, relató.

Luis Mateucci, otra vez contra Gala

Y el conflicto no paró ahí, ya que este lunes el argentino otra vez fue al espacio de TV+ y habló de ella. “No me estoy colgando de ella, ¿no será que ella se cuelga de mí?”, lanzó cuando le preguntaron en qué iba la pelea.

Luego, agregó burlesco que “cuando la dejan, se cuelga de mí porque él (Pinilla) dijo que está completamente soltero”, haciendo mención a unas declaraciones del rostro de TVN, donde declaró estar solo.

Lo peor es que no paró ahí, ya que cuando hablaron de la golpiza que Johnny Herrera le habría dado a un hombre en un bar de Vitacura, manifestó que “ella me tiró un florero. Si estamos avalando o no la actitud de Johnny Herrera, ¿por qué no podemos juzgar a Gala?“.

“Flaca, ¡basta! Si la que se cuelga de todos los futbolistas sos vos, no busca otro rubro”, finalizó Luis Mateucci, frases que, de seguro, tampoco le gustarán a Gal Caldirola.