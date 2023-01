Una nueva etapa de su vida atraviesa el reconocido y recordado relator deportivo, Sebastián “Tatán” Luchsinger.

Esto porque tras dejar los micrófonos en 2022, luego de estar en TNT Sports, el apodado “Narrador de los Sueños” comenzó una nueva faceta laboral que mantiene hasta hoy: se desempeña como recolector de basura.

En conversación con LUN, Luchsinger detalló lo difícil que fue encontrar trabajo en la región de Ñuble en el rubro de las comunicaciones, por lo que buscó por otros lados.

“Comencé a buscar en otras cosas y me encontré con una labor preciosa, linda. Y no tengo vergüenza en contarlo porque después de todo es un trabajo digno y en el que he conocido gente valiosa”, afirmó.

“Trabajar como recolector de basura me ha servido para darme cuenta de que hay seres invisibles que hacen una pega vital como recoger la basura. A mí me toca hacerlo, como también lavar las calles. Me levanto a las 4 de la mañana y voy contento”, sostuvo.

En esa misma línea, Sebastián “Tatán” Luchsinger detalló que algunos conocidos han evitado entrar en contacto con él tras reconocerlo en sus labores. “Muchas personas miran con recelo este trabajo. Incluso me he encontrado con varios conocidos que han dado vuelta la cara cuando me han visto recoger la basura o lavar las calles en Santiago. No manejo un camión. Levanto la basura”, indicó.

“A veces uno no se da cuenta de estas cosas, pero ahora que me toca vivirlo en carne propia le doy mucho valor. También me ha servido para valorar muchas cosas y también para darme cuenta que con cosas sencillas uno es feliz“, agregó.

Finalmente, el relator se refirió a la opción de volver al mundo del fútbol, asegurando que “a mí me decían el Narrador de los Sueños. Ahora no hay sueños. Solo vivo el día a día. No escucho deportes ni veo los bloques deportivos porque me da mucha pena y nostalgia. Ahora mi voz sigue intacta, pero uno entiende también que hay chicos nuevos. Me pica el bichito de tomar el micrófono y relatar”.