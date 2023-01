El actor Cristián de la Fuente uso su cuenta de Instagram para responderle a la comediante Nathalie Nicloux, tras incluirlo en un chiste de su rutina en el Festival del Huaso de Olmué.

La comediante, quien se presentó en la primera noche, nombró a varios personajes de la política y de la farándula, saliendo a flote el actor.

“Me puse a pensar en este weón que me había puesto que no quería le hablara en lenguaje inclusivo y dije ‘¡¿qué mierda?! ¿pero cómo puede ser? Este tipo es actor, tiene más o menos mi edad, ¿cómo puede ser que piense así un actor, alguien sensible?’. Después me acordé que el Cristián de la Fuente también se cree actor y se me quitó esa weá“, remató Nicloux en el escenario.

La respuesta de Cristián de la Fuente

Sin embargo, el rostro de televisión no se la dejó pasar y al día siguiente le dedicó un mensaje a la humorista a través de una historia de Instagram, haciendo hincapié en la diferencia política que tienen.

En ella, compartió un extracto de la presentación de Nicloux para sacarle en cara el triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida: “Dime que te dolió que haya ganado el Rechazo el 4 de septiembre, sin decirlo“, escribió el actor sobre el video junto a un emoji de él riendo.

Recordar que Cristián de la Fuente fue partidario de la opción del Rechazo durante la campaña del plebiscito, apareciendo en televisión y redes sociales apoyándola.