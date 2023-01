Hijo menor de Arturo Vidal ahora es youtuber: su hermano Monito le ayudará

Con más de 3.200 suscriptores y 3 videos, el pequeño Emiliano Vidal, de 5 años, ya dio sus primeros pasos como youtuber. El hijo menor de Marité Matus y Arturo Vidal, se creó su cuenta “Emicrack” en YouTube, debido a que admira a creadores de contenido como Robert PG y Alejo. Y para su fortuna, ha tenido la ayuda de su hermano mayor para hacer sus videos.

“Al Emi le gusta hacer videos solo o aparecer en mis vídeos de TikTok. Me dijo que le gustaba esto y que quería tener una placa como la mía (se refiere al Premio de Plata que da la plataforma a los creadores que lleguen a los 100 mil suscriptores). Le dije que si él quería lo podía ayudar hasta que lo consiguiera“, Arturo “Monito” Vidal en conversación con LUN.

“Conversamos y le pregunté qué quería mostrar, quedamos en que situaciones de su vida, cómo vive su día a día. Es chistoso el Emi y tiene contenido“, añadió después.

Marité Matus no estuvo muy de acuerdo en un inicio

Sin embargo, la mamá de los niños, María Teresa Matus, no se mostró en un comienzo a favor de esta día. “A mí no me gustó nada. Al principio dije que no, pero cuando me mostraron el video que editó Alonso y le quedó wow, dije bueno y el Emiliano estaba feliz. Le quedó gustando, ahora se cree famoso (ríe) Al final es juego para él“, afirmó.

Luego, la influencer agregó: “Además, tuve la experiencia con Alonso, que estuvo un rato en YouTube, pero se alejó. Así que mientras sea un juego, les doy permiso“.

Lo protege en todo momento a su hijo de 5 años

Más adelante, la influencer contó como funciona el proceso de la creación del contenido. “Me muestran la idea y después me muestran como quedó la edición que hizo Alonso. Y ahí vamos viendo. Alonso, que adora a su hermano, lo mismo que a su hermana Elizabetta, también filtra muy bien lo que muestran y lo protege“, aseguró.

“Él está más encargado, le hace los videos, le dice más o menos lo que tiene que decir o a qué lugares ir“, complementó enseguida.

Finalmente, sobre el menor de sus hijos, Marité señaló que “independiente de la edad, quiero protegerlos en todo aspecto. Así que ahí vamos revisando los malos comentarios o algo que lo haga sentir mal, lo borramos y lo bloqueamos. Con Alonso lo hacía yo. Pero ahora también es él quien está muy pendiente y ciento por ciento preocupado de que para su hermano sea una linda experiencia”.