Captan a Pailita molesto con la actitud de sus fans en Iquique: “Les pido que se pongan en mi posición”

En este último fin de semana, Pailita dio inicio a su gira de verano “Soñando Despierto”. Y para este tour a lo largo del país, el artista del género urbano decidió que tuviera su estreno en Iquique. No obstante, la conducta de los fanáticos durante su estadía en la ciudad nortina, hastió al cantante, quien solicitó de diferentes maneras que se calmaran y no hicieran tanto ruido.

“Cállense, sino me voy a ir a la chucha. Se los digo de todo corazón, cálmense, a mí me cansa esta hueá. Y no me gusta que me griten. Por favor, cállense, me duele la cabeza brígido. Me duele mucho la cabeza, les pido por favor que se pongan en mi posición, he estado todo el día sacándome fotos“, le dijo Pailita a su fans, como se puede ver en un video en TikTok.

“Lo único que querí es que te haga la firma”

Más adelante, el artista puntarenense criticó la conducta de un fan, que se acercó de una manera que lo molestó. “Viste que estás siendo inconsciente conmigo, porque no te importa cómo esté yo y lo único que querí es que te haga la firma. Eso no está bien, ustedes son mis fanáticos y tienen que quererme igual. Estuve allá dándoles un show, no he descansado ninguna hueá“, señaló.

“Ayer tampoco pude dormir porque estuvieron gritando toda la noche, vinieron a despertarme a las 8 de la mañana. Les pido que sean conscientes conmigo. Si yo me doy el tiempo con ustedes, les pido que se pongan la mano en el corazón“, complementó después.

Finalmente, Pailita le indicó a sus fans que él siempre ha estado disponible para ellos, pero que a su vez, espera más empatía de su parte. “Yo sé que llevan horas acá, me encantaría sacarme fotos con todos (…) Si son verdaderos fanáticos tienen que entenderme, de verdad. Yo soy el único hueón que se da el tiempo para sacarse fotos con todos ustedes“, concluyó.