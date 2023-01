De forma excepcional, el lunes a las 21 horas se estrenó Juego de Ilusiones, la nueva teleserie de Mega. Una producción dramática del canal del Grupo Bethia, que tuvo gran éxito, por sobre todo en las redes sociales, donde pasó a ser trending topic y a protagonizar varios memes. Sin olvidar, que de su debut, se destacó el regreso de Julio Milostich a las telenovelas.

Para quienes estén interesados en verla, esta teleserie se centra en la vida de Mariana Nazir (Carolina Arregui), una mujer de carácter noble y conservadora que llevaba una vida acomodada con su marido y sus tres hijas. Su marido, con el que está casada hace 25 años, se llama Julián Mardones (Julio Milostich), quien acabaría con su felicidad.

Esto luego que este hombre fuera descubierto por ella siéndole infiel con su mejor amiga. Una situación que dará vuelta el idóneo estatus que tenía su vida y que la llevará junto con sus tres hijas a vengarse, al mismo tiempo que los secretos de Mardones salen a la luz. Así, las repercusiones de su venganza causarán aún más dolor a la familia.

El horario habitual en el que se emitirá esta teleserie será a las 15 horas, pero para su estreno se hizo una excepción. Un debut que al parecer no pudo ser más exitoso, ya que en las redes sociales no pararon de elogiar a las actrices Carolina Arregui y Magdalena Muller, quienes con sus habilidades actores encantaron a los televidentes.

Sin olvidar que, Juego de Ilusiones significó el regreso de Julio Milostich a las teleseries, quien celebró el estreno de esta producción dramática, además de agradecer al elenco y a Carolina Arregui. “Muchas gracias por la sintonía. ¡Qué intenso capítulo! Feliz de volver a las teleseries junto a un gran elenco y en especial compartir protagonismo con Carolina Arregui“, escribió el actor.

“Gracias por sus lindos comentarios. Nos vemos de lunes a viernes con un nuevo capítulo de Juego de Ilusiones por Mega“, añadió después.

