Revelan conversación entre Julio Milostich y arrendadora de departamento a la que le adeuda $4 millones

Desesperada por la deuda millonaria que le debe Julio Milostich, María Amelia Cubillos denunció públicamente al actor por no haberle pagado el arriendo de un departamento en la comuna de Ñuñoa.

Sin embargo, Milostich aún no ha rectificado la situación. “Es una persona que no reconoce, que no quiere pagar, y eso no es justo”, señaló María Amelia a CHV Noticias.

El monto total de la deuda es de unos cuatro millones de pesos y se remonta desde la pandemia. Cubillos señala que le dio varias facilidades al actor para pagar debido a los problemas económicos que tuvo para conseguir trabajo. Pero incluso después de que el el intérprete de “El señor de la Querencia” realizó una rifa en la que sorteó su casa en la misma comuna, la deuda sigue impaga.

Esto motivó a que la arrendadora, una mujer jubilada, revelase los mensajes de WhatsApp que intercambiaron con el actor.

Julio Milostich y su deuda: “Mañana me depositan”

Los problemas comenzaron a principios de 2019. María Amelia le envió varios mensajes por WhatsApp intentando cobrarle.

“Te llamo después de almuerzo. Me cortaron hasta la luz. Tengo plata el 25″, fue una de las respuestas que le envió Milostich.

En otra ocasión, el actor respondió: “Amelia, me informan que mañana me depositan. Ojalá así sea. Saco mis cuentas, me ordeno y te digo cuánto te puedo abonar”.

Ya que no cumplía con los pagos mensuales en su totalidad, María Amelia y su pareja decidieron pedirle el lugar. Cuando se enteraron que había sorteado su casa y obtenido liquidez nuevamente, volvieron a contactarlo sobre su deuda.

Esta fue su última conversación:

– Amelia: Hola, Julio, ahora que está mejor, lo que me alegra muchísimo, ojalá te acuerdes de nosotros.

– Julio Milostich: Hola Amelia. Gracias por acordarte. Siempre me acuerdo de todos. Abrazos.

– Amelia: Sí, Julio, ahora es momento de empezar a pagarnos los meses de arriendo que nos debes, ¿te parece?

– Amelia: Nosotros fuimos personas muy pacientes. Nos debes un año de arriendo. Ahora es momento que respondas y nos pagues.

– Amelia: Hola Julio, espero tu respuesta.

Inmediatamente después, la mujer fue bloqueada por el intérprete en la aplicación de mensajería.

“Tengo rabia, porque nosotros actuamos correcto, fuimos super considerados con él. Pienso esperar unos días, si no voy a ir a demandar”, indicó la arrendataria.