¿Arderá el backstage? Aseguran que Anita Alvarado y Daniela Aránguiz se verán las caras en la Gala de Viña

Anita Alvarado y Daniela Aránguiz podrían verse las caras en uno de los eventos más esperados y faranduleros del año: la Gala de Viña.

Las figuras, que se han enfrentado una y otra vez en el último tiempo, lanzándose duros dardos por redes sociales, caminarían por la alfombra roja del evento, que regresa con todo el 17 de febrero.

Esto porque ambas habrían sido invitadas, en una lista que incluye a varias figuras de lo más llamativas, como José Luis Repenning con Priscilla Vargas, Yamila Reyna y Karen Doggenweiler.

Una información que fue entregada por los periodistas del programa de Instagram Qué te lo Digo, quienes aseguraron que la Geisha estaría más que lista para la controvertida red carpet.

Anita Alvarado y Daniela Aránguiz, juntas y de gala

Así, el reportero Luis Sandoval manifestó que “se filtró la lista de invitados a los canales y la tengo yo… El canal que recibe la invitación es el que decide a quién lleva y a quien no”.

Y luego, lanzó la bomba: “Van a quedar peinados para atrás. Me acaban de decir, me mandaron la confirmación. Lo que no hizo Chilevisión por muchos años, sí lo hace TVN y Canal 13. Invitaron para la gala a Anita Alvarado”.

Una confirmación que se suma a la que hace algunos días hizo la llamada Carecuica en Zona de Estrellas, cuando Mario Velsaco la echó al agua. “Daniela, a lo mejor voy a meter las patas con esto, pero sabemos que fuiste confirmada para la gala del festival… ¿Lo podía decir o no?”, dijo, a lo que la ex del Mago Valdivia contestó que sí y que “me avisaron hace tres días, todavía no me llega la invitación”.

De esta forma, Anita Alvarado y Daniela Aránguiz podrían verse cara a cara nada menos que en uno de los eventos más esperados del espectáculo nacional. ¿Qué pasará en el backstage?