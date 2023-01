Rodrigo Sepúlveda no puede evitar conmoverse al conocer linda historia de amor: “Me tiene muy emocionado”

Este domingo, en Meganoticias Alerta, se vivió un emotivo momento a raíz de la historia de una pareja de adultos mayores que cumplían 50 años de matrimonio. Una historia de amor que emocionó hasta las lágrimas al propio conductor del noticiario, el periodista Rodrigo Sepúlveda. Y es que este último, no pudo evitar conmoverse en plena transmisión.

El matrimonio que cumplió 50 años es el de Ana y Augusto. Ambos se casaron en un 14 de enero, en el año 1973. “Había muchas niñas, pero ninguna como ella. Todo me gusta de ella, su forma de ser, todo“, dijo Augusto. “Han pasado los años, y el amor es el mismo. Tenemos dos hijos hermosos, a él lo amo, no sé qué haría sin él“, respondió Ana.

“A mí me tiene muy emocionado”

Más adelante, vino la reacción de Rodrigo Sepúlveda. El periodista de Mega, cuando volvió a ser enfocado por las cámaras, no pudo ocultar sus lágrimas. “Qué historia más linda, a mí me tiene muy emocionado. No sé si dan cuenta las ganas de vivir que tienen ellos“, expresó.

“La tragedia, la maldad que tienen algunos seres humanos, ese ser que hace cualquier cosa por matar a otro, y ellos luchando por seguir casados, con tanto amor“, complementó después, todavía visiblemente conmovido por el caso de los adultos mayores Ana y Augusto.

Finalmente, sobre esta emocionante y linda historia de amor, el comunicador de Mega señaló lo feliz que está al conocer un caso así. Además de que contrapuso el romance de ellos, lleno de respeto y cariño, con la situación nacional. “Me golpea, pero me golpea para bien, porque son un ejemplo (…) Hay unas personas que salen a la calle a matar, y a quitar vidas, y este es un ejemplo de amor y respeto“, cerró Rodrigo Sepúlveda.