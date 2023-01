De John Travolta a Nicolas Cage: Hollywood despide a Lisa Marie Presley

Este jueves 12 de enero, se confirmó la muerte de Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, quien falleció a la edad de 54 años tras sufrir una emergencia cardíaca que no pudo superar.

Su partida sorprendió a muchos, luego de ser vista en la premiación de los Globos de Oro realizada durante esta semana, por lo que su deceso no dejó a nadie del mundo del espectáculo indiferente.

El actor y exesposo de Lisa, Nicolas Cage, lamentó su muerte mediante un comunicado. “Esta es una noticia devastadora. Lisa tenía la risa más grande de cualquiera que haya conocido. Ella iluminó cada habitación, y estoy desconsolado. Encuentro algo de consuelo al creer que se ha reunido con su hijo Benjamín”, señaló para THR.

Otras figuras como John Travolta, Leah Remini, Octavia Spencer, y Pink, emitieron emotivas palabras para Lisa Marie Presley, la hija del “Rey del Rock and Roll”.

John Travolta

“Lisa bebé, lo siento mucho. Te extrañaré, pero sé que te volveré a ver. Mi amor y corazón están con Riley, Priscilla, Harper y Finley”.

Octavia Spencer

“Tan triste que hemos perdido otra estrella brillante en Lisa Marie Presley. Mis condolencias a sus seres queridos y multitud de fans”.

LeAnn Rimes

“Lisa Marie Presley… qué desgarrador. Espero que esté en paz en los brazos de su papá. Mi corazón está con su familia. Demasiado dolor en solo un par de años”.

Pink

“Esto me duele el corazón. Lisa Marie, eras única en su especie. Divertida como la mier…, inteligente como un látigo (…) Mi corazón se rompe por ti y tu hermosa familia y tus hijos. El mundo perdió una rara joya hoy. Que tu alma descanse en paz, amigo”

Leah Remini

“Estoy desconsolado por el fallecimiento de Lisa Marie Presley (…) Que ella esté en paz, descansando con su hijo y su padre ahora”.

